LTI und PTC präsentieren Kompetenzzentrum für IdD

Larsen & Toubro Infotech Ltd. (NSE: LTI, BSE: 540005), ein weltweit tätiges Unternehmen für technische Beratungen und digitale Lösungen, hat heute im Verbund mit dem US-amerikanischen Unternehmen PTC Inc. ein hochmodernes Kompetenzzentrum (Center of Excellence, CoE) in Bengaluru eröffnet, dessen Schwerpunkt Innovationen auf Grundlage des Internets der Dinge (IdD) sind. Das CoE wird sich speziell auf Industrie-4.0-Lösungen für die Sektoren Fertigung sowie Erdöl und -gas konzentrieren.

Eine einzigartige Eigenschaft des CoE wird die Nutzung von Echtzeitdaten aus mehreren Anlagen sein, die auf dem Campus von LTI genutzt werden. So werden reichhaltige Daten aus der Praxis geliefert, die über das hinausgehen, was normalerweise in einer simulierten Umgebung verfügbar ist. Dazu gehört Folgendes:

Ressourcen des Asset Performance Management, die mittels Daten von auf dem Campus genutzten Generatoren dargestellt werden und zustandsorientierte Überwachung demonstrieren Lösungen für vernetzte Aufzüge, die mittels Daten von auf dem Campus genutzten Aufzügen dargestellt werden Intelligente Transportlösungen, die zur Verfolgung und Überwachung der Leistung von Rasenmähern auf dem Campus genutzt werden Zusätzliche Informationen werden zur Präsentation weiterer Ressourcen beitragen, etwa für Lösungen, zur Lieferung und Sortierung von Produkten auf einem Förderband

AR/VR-Technologie wird ebenfalls demonstriert, um zu zeigen, wie diese Technologien zur Kontextualisierung digitaler Informationen in der physischen Welt genutzt werden können, und um eine nahtlose Interaktion mit den Nutzern zu ermöglichen.

Sudhir Chaturvedi, Vertriebsleiter und Vorstandsmitglied von LTI, sagte dazu: „Die Konvergenz der physischen und der digitalen Welt resultiert in spannenden Geschäftsmöglichkeiten, und LTI hat vor, die Renditen daraus zu maximieren. Unsere Zusammenarbeit mit PTC bietet Unternehmen, die eine Transformation hin zur Industrie 4.0 anstreben, die Chance, privilegierten Zugang zu High-Tech-Innovationen zu erhalten, damit sie die Übernahme digitaler Technologien schneller vollziehen können.“

Michael DiTullio, EVP für Vertrieb und Marketing bei PTC, sagte seinerseits: „Unternehmen investieren signifikante Ressourcen in die Transformation ihrer Geschäftstätigkeiten – eine klare Ausrichtung und die richtigen Technologien sind entscheidend für den Erfolg. Wir freuen uns, dass wir über die Partnerschaft mit LTI bei diesem CoE diese Transformationen beschleunigen und Unternehmen dabei unterstützen können, mit vernetzten Produkten schneller einen Nutzen zu erzielen.“

ThingWorx ist eine führende Plattform für das industriell genutzte IdD, die speziell dafür entwickelt wurde, industrielle Innovationen voranzubringen. Mit Tools für schnelle Entwicklung und Support für Einsätze vor Ort oder in der Cloud ist ThingWorx die bevorzugte IdD-Option für Unternehmen, denen es mit industriellen Innovationen ernst ist.

Über LTI:

Larsen & Toubro Infotech (NSE: LTI, BSE: 540005) ist ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen und unterstützt mehr als 300 Kunden beim Erfolg in einer konvergierenden Welt. Mit Niederlassungen in 30 Ländern erbringen wir für unsere Kunden stets den höchsten Einsatz und beschleunigen deren digitale Transformation mit der Mosaic-Plattform von LTI, die sie zum Fortschritt in Bereichen wie Mobilgeräten, sozialen Medien, Analytik, IdD und Cloud befähigt. Unser Unternehmen wurde 1997 als Tochtergesellschaft von Larsen & Toubro Limited gegründet und verfügt dank dieses besonderen Erbes über unübertroffene Praxiserfahrung bei der Lösung hochkomplexer Herausforderungen, vor denen Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen stehen. Jeden Tag sorgt unser Team aus mehr als 25.000 LTI-Mitarbeitern dafür, dass unsere Kunden die Effektivität ihrer Geschäftstätigkeit und ihrer Technologieoperationen verbessern und Wertschöpfung für ihre Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre erbringen. Weitere Informationen finden Sie unter www.Lntinfotech.com, oder folgen Sie uns auf @LTI_Global

Kontaktaufnahme mit LTI:

Lesen Sie unsere News und Blogs Folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn Klicken Sie auf unserer Facebook -Seite auf „Gefällt mir“

PTC und ThingWorx sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von PTC Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181016006149/de/