Luja | I have no choice, I hear your voice

Die bayrische Kreuz-Verordnung ist eine Steilvorlage für Parodie. Eine Münchner Performance führt den Nachweis Seit dem 1. Juni muss in jedem behördlichen Dienstgebäude Bayerns ein Kreuz hängen. Wie das genau aussehen soll, ist aber nicht festgelegt. Da bleibt einiger Raum für Schabernack. Man könnte zum Beispiel einen gekreuzigten Frosch mit Ei und Bierkrug an die Wand nageln, der Skulptur Martin Kippenbergers von 1990 nachempfunden. Wer es pikanter mag, nimmt das Krucefix-Aktbild der Den vollständigen Artikel auf freitag.de lesen.