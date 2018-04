15.04.2018 - 19:05 Uhr Lula führt auch in Haft Umfragen in Brasilien an

Der inhaftierte brasilianische Ex-Staatschef Luiz Inacio Lula da Silva ist weiterhin Favorit für die bevorstehende Präsidentenwahl. Nach einer repräsentativen Umfrage wollen 31 Prozent der Befragten den wegen Korruption verurteilten Führer der Arbeiterpartei (PT) wählen. Im Jänner, vor Lulas Inhaftierung, sprachen sich aber noch 37 Prozent für den Ex-Präsidenten (2003-11) aus. Den vollständigen Artikel auf salzburg.com lesen. Zum Nachrichtenüberblick