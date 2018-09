Lumesse erzielt weiterhin ein herausragendes Umsatzwachstum

Luton, England, und Austin, Texas - Nach einem Rekordjahr des Umsatzwachstums im Jahr 2017 verzeichnete Lumesse, der größte unabhängige Anbieter von dedizierten Talentmanagement-Lösungen in Europa, einen Anstieg des Gesamtumsatzes um 34% und einen Anstieg des Umsatzes mit Neukunden um 66% ...

Luton, England, und Austin, Texas - Nach einem Rekordjahr des Umsatzwachstums im Jahr 2017 verzeichnete Lumesse, der größte unabhängige Anbieter von dedizierten Talentmanagement-Lösungen in Europa, einen Anstieg des Gesamtumsatzes um 34% und einen Anstieg des Umsatzes mit Neukunden um 66% gegenüber dem Vorjahr (1. Halbjahr 2017 bis 1. Halbjahr 2018), was auf anhaltende Investitionen in Produktinnovationen und fachkundige Vertriebsmitarbeiter zurückzuführen ist.

"Die Strategie, nachhaltig in unsere Mitarbeiter und Produkte zu investieren, zahlt sich wirklich aus und erschließt gleichbleibende Wachstumsniveaus, die in einem so wettbewerbsintensiven Markt wie dem HCM-Sektor extrem selten sind", sagt Didier Bench, Executive Chairman von Lumesse. "Besonders zufriedenstellend ist, dass sich neue potenzielle Kunden für unseren mitarbeiterorientierten Ansatz und unseren Fokus auf Talentmanagement entscheiden, während wir weiterhin spannende globale Marken wie Renault Sport, Mc Donald's und Hapag-Lloyd in unser Portfolio aufnehmen."

Lumesse hat die Investitionen in Vertrieb und Marketing im Jahresvergleich um 21% erhöht, um seine globale Wachstumsstrategie voranzutreiben und auf seine Kernregion Europa aufzubauen, indem es das Neukundengeschäft vorantreibt und seine Bestandskunden in den USA und in der gesamten APAC-Region bedient.

Der Schlüssel zur Wachstumsstrategie waren die nachhaltigen Investitionen in Flaggschiffprodukte und die Beibehaltung eines Prozentsatzes der F&E-Investitionen im Verhältnis zum Umsatz bei 20 %, wodurch ein umfassender Fahrplan für die Zukunft unterstützt wurde. Bislang hat Lumesse im Jahr 2018 neue Recruiting Module in den Bereichen Onboarding, Video-Rekrutierung und Analytics eingesetzt und realisiert eine deutliche Akzeptanz bei den Kunden, die bereits die Recruiting-Lösung TalentLink nutzen. Die bevorstehende Veröffentlichung der Lumesse Empower Talent Management Suite im dritten Quartal 2018 wird mehrere Neuerungen im Lernmodul sowie eine Reihe von sehr ansprechenden Analyse-Dashboards enthalten. Schließlich hat Lumesse sein Lernangebot mit der Einführung von me:time Anfang des Jahres auf eine neue Ebene gehoben und bietet kuratiertes, bedarfsgerechtes Lernen von Tausenden von weltweit führenden Anbietern, die alle auf Desktop und Mobil zugänglich sind.

"In erster Linie wünschen sich unsere Kunden Agilität und einen Anbieter, bei dem sie sich auf kontinuierliche Innovationen verlassen können", sagt Bench. "Im Mittelpunkt unserer Strategie steht ein modularer Ansatz für die Produktentwicklung, der einen kontinuierlichen Fluss neuer Produkte und Lösungen ermöglicht und unsere Kunden an der Spitze der Branche hält. Dieser modulare Ansatz treibt die Verkaufsergebnisse voran, da die Kunden diese Flexibilität suchen, um auf einen bestimmten Bedarf oder eine bestimmte Problemstellung einzugehen."

Über Lumesse

Lumesse bietet Recruiting- und Talent-Management-Lösungen für bereits mehr 1.200 Unternehmen in über 70 Ländern. Unsere einzigartigen und anpassungsfähigen Lösungen basieren auf einer sicheren Plattform mit einem innovativen, verbraucherorientierten Design und sind mobil verfügbar. Dies versetzt Unternehmen in die Lage, von der schnellen Entwicklung neuer Technologien zu profitieren und die besten Talente in einem dynamischen und anspruchsvollen globalen Umfeld zu motivieren und zu fördern.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte lumesse.com.

