M2 Cobalt benennt Mahendra Naik zum Director

18. September 2018 ? Vancouver, British Columbia, Kanada ? M2 Cobalt Corp. (das ?Unternehmen?) (TSXV: MC.V) gibt bekannt, dass mit sofortiger Wirkung Mahendra Naik zu einem Mitglied des Board of Directors benannt wurde.

Herr Naik ist qualifizierter Wirtschaftsprüfer und gehört zu den Gründungsdirektoren und wichtigen Führungskräften, welche die IAMGOLD Corporation (?IAMGOLD?), ein an der TSX und der NYSE notiertes Goldbergbauunternehmen, gründeten. Als Chief Financial Officer von IMAGOLD von 1990 bis 1999 war er an der Verhandlung einiger Bergbau-Joint Ventures mit Anglo American beteiligt und war für die Eigenkapital- und Schuldenfinanzierungen für IAMGOLD von mehr als 550 Mio. $ einschließlich der IPO verantwortlich. Seit 2000 ist Mahendra Director und Mitglied der Prüfungs- und Vergütungsausschüsse bei IAMGOLD. Heute weist IAMGOLD eine Marktkapitalisierung von rund 2,5 Mrd. CAD auf.

Außerdem ist Herr Naik Chairman des Boards, der Prüfungs- und Vergütungsausschüsse bei Fortune Minerals Limited, einem an der TSX notierten Unternehmen mit Fokus auf dem Kobalt-Gold-Wismut-Kupfer-Projekt NICO in den Northwest Territories. Als Chairman von Fortune war Naik aktiv an der Beschaffung von mehr als 100 Mio. $ für Fortune und der Verhandlung mehrerer Joint Ventures beteiligt. Zusätzlich ist Herr Naik ein Director von Goldmoney Inc, einem an der TSX notierten Edelmetall-Finanzserviceunternehmen, und ist an einigen gemeinnützigen Organisationen beteiligt, darunter Indus Entrepreneurs und Trillium Hospital Foundation.

Simon Clarke, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagte dazu: ?Wir freuen uns sehr, dass Mahendra Naik zugestimmt hat, Mitglied unseres Board of Directors zu werden und die Position des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu übernehmen. Er ist auf den nordamerikanischen Kapitalmärkten sehr angesehen und gut vernetzt, und bringt einen Erfahrungsschatz ein, der das Wachstum von Junior-Ressourcenunternehmen zu Weltklasse-Unternehmen unterstützt. Mahendra kennt sich sehr gut auf den Kobaltmärkten und den damit zusammenhängenden Märkten aus und verfügt über eigene Erfahrungen bei der Entwicklung von Bergbauprojekten in ganz Afrika. Sein Hintergrund und sein Erfahrungsschatz sind für unser Unternehmen von großem Vorteil und wir sind davon überzeugt, dass er für M2 Cobalt sehr wertvoll ist.?

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass Brian Morrison mit sofortiger Wirkung zum Corporate Secretary des Unternehmens benannt wurde.

Über M2 Cobalt

Das Hauptaugenmerk von M2 Cobalt Corp. ist auf die Entdeckung und Erschließung von erstklassigen Kobaltprojekten (und damit verbundenen Mineralvorkommen) gerichtet, um dem wachsenden Defizit bei der Kobaltversorgung zu begegnen. Das Unternehmen verfügt über einen großen aussichtsreichen Grundbesitz in der Republik Uganda in Ostafrika, der an eine historische Produktionsstätte grenzt und sich entlang derselben Mineraltrends wie einige der großen Minen in der benachbarten Demokratischen Republik Kongo, aus der 60 % des weltweiten Kobaltangebots stammt, befindet. Das Unternehmen wird von einem sehr erfahrenen Managementteam und Board of Directors geleitet, die an der Finanzierung und Erschließung von Rohstoffprojekten rund um den Globus beteiligt waren. Das Unternehmen ist außerdem im Besitz von Konzessionen mit einer Grundfläche von 2.800 Hektar im Cobalt Camp in Ontario (Kanada). Weitere Informationen über das Unternehmen und seine Projekte erhalten Sie unter www.m2cobalt.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über Simon Clarke (sclarke@m2cobalt.com) oder Andy Edelmeier (andy@m2cobalt.com).

Für das Board,

M2 COBALT CORP.

Simon Clarke, Chief Executive Officer

Suite 2000, 1177 West Hastings Street

Vancouver, British Columbia

V6E 2K3

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als ?Regulation Services Provider? bezeichnet?) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemeldung kann ?zukunftsgerichtete Aussagen? im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen enthalten. Im Kontext dieser Pressemeldung machen die Wörter ?rechnen mit?, ?glauben?, ?schätzen?, ?erwarten?, ?anvisieren?, ?planen?, ?vorhersehen?, ?könnten?, ?Zeitplan? und andere vergleichbare Begriffe und Ausdrücke zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen kenntlich. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf die Explorationsarbeiten in Uganda, die Verlässlichkeit der Informationen Dritter und bestimmte andere Faktoren oder Informationen beziehen. Diese Aussagen sind Ausdruck der aktuellen Ansichten des Unternehmens zu zukünftigen Ereignissen und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die vom Unternehmen zwar als angemessen eingeschätzt werden, jedoch naturgemäß geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und gesellschaftlichen Risiken, Unwägbarkeiten und Unsicherheiten unterworfen sind. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen, die von solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden (könnten), abweichen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisierten, um Änderungen bei den Annahmen oder Änderungen der Umstände bzw. anderen Ereignissen, die sich auf solche Aussagen und Informationen auswirken, Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Gesetzen, Regelungen oder Vorschriften erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!