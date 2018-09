Maas will im New Yorker Central-Park radfahren

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) will während der nächsten UN-Vollversammlung in diesem September mit Kollegen im Central Park Rad fahren.

Maas sagte "Bild am Sonntag": "Wenn ich im September eine Woche bei der Uno-Vollversammlung in New York bin, nehme ich mein Rennrad mit. Im Central Park gibt es eine Radstrecke, da will ich morgens vor dem täglichen Sitzungsmarathon ein paar Runden drehen. Mal sehen, ob ich den ein oder anderen Kollegen mitschleppen kann."

In seiner Jugend wollte Maas Radprofi werden, noch als Bundesjustizminister nahm er als Hobby-Sportler an Triathlons teil.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH