Mach dich bereit für die heutige weltweite Einführung von MapleStory 2

MapleStory 2, das brandneue MMORPG der MapleStory-Reihe mit über 14 Millionen Spielern weltweit ist ab heute weltweit über Nexon Launcher und Steam verfügbar. Das Spiel bietet eine solide Auswahl von Charakteroptionen, ein innovatives Entwicklungs- und Wachstumssystem sowie erstklassige Tools, die das MMORPG-Genre n sofern neu definieren, als Spieler die Möglichkeit haben, alles individuell anzupassen.

Für die offizielle Einführung liefert MapleStory 2 unglaubliche inhaltliche Updates, die die Spielqualität verbessert haben, wie:

Erhöhung der Lv-Kapazität von 50 auf 60 Die wunderschöne Insel Karkar Lv. 51 bis 60 Felder in Maple World/Land der Dunkelheit 8 Normale Adventure Dungeons 4 Hard Adventure Dungeons 2 epische Ausrüstungssets

MapleStory 2 bietet innerhalb eines begrenzten Zeitraums Einführungsveranstaltungen wie das Daily-Reward-Event vom 10. Oktober bis zum 8. November. Indem die Spieler sich täglich einloggen, erhalten sie Preise wie Maple-Coins, Kosmetikgutscheine, Elixiere und mehr.

In diesem Spiel kannst du:

Dein Schicksal als epischer Held ergreifen - den Spielern werden farbenfrohe 3D-Landschaften zum Erkunden, viele neue und bekannte Gegner zum Bezwingen und spannende Bosse zum Bekämpfen geboten. Deine Traumwelt bauen - MapleStory 2 definiert das Rollenspielgenre neu, mit einer kompromisslosen Hingabe zur Kreativität durch Ausrüstung der Spieler mit einer soliden Anzahl von Charakteren und Tools, mit denen sie Welten bauen und sich wie nie zuvor verwirklichen können. Eine neue Dimension von MapleStory erkunden - Mapler können in eine völlig neue Dimension von Maple World eintauchen und leuchtend bunte 3D-Landschaften, eine Vielzahl spezieller Events, spannende Minispiele und sowohl bekannte als auch völlig neue Gegner entdecken.

Vom 10. bis 21. Oktober können Spieler ein Mint Body Pillow gewinnen, wenn sie MapleStory 2 auf Twitter oder Facebook folgen und Retweets oder Posts des offiziellen Spieleinführungsvideos veröffentlichen. 40 Gewinner werden ausgelost.

Weiterhin hostet MapleStory 2 vom 18. Oktober bis zum 8. November mehrere Halloween-Events, Themen-Dungeons und lustige Quests. Spieler, die den Halloween-Messenger besiegen, können Pumpkin-Coins sammeln und diese gegen spezielle Halloween-Artikel eintauschen. Lv. 10+-Charaktere können ebenfalls einen „Pumpky Nest”-Artikel in ihrem Haus erhalten, indem sie Quests für Einrichtungsgegenstände abschließen. Spieler können Preise wie den Bouncy Pumpky Mount, Little Pumpky Pet und Perched Pumpky anfordern.

Um mehr über MapleStory 2 zu erfahren, besuche bitte http://maplestory2.nexon.net/en.

MapleStory 2 Offizieller Einführungs-Trailer: https://youtu.be/whVoKizV0Mg

MapleStory 2 Runeblade-Trailer: https://youtu.be/a4vzKedyhk4

Social Media: Twitch / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram

