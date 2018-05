Madame Mao: ZDFinfo über Aufstieg und Fall der Jiang Qing

Mainz - - Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - Vom Filmsternchen zur meistgehassten Frau Chinas: Mao Zedongs Ehefrau Jiang Qing war einst die einflussreichste Frau Chinas. Am Freitag, 11. Mai 2018, um 20.15 Uhr, zeichnet ZDFinfo den ...

Vom Filmsternchen zur meistgehassten Frau Chinas: Mao Zedongs Ehefrau Jiang Qing war einst die einflussreichste Frau Chinas. Am Freitag, 11. Mai 2018, um 20.15 Uhr, zeichnet ZDFinfo den Weg der Diktatorengattin nach.

Sie wollte Mao Zedong bei der Verwirklichung seiner sozialistischen Utopie helfen, doch ihre ehrgeizigen Pläne kamen das chinesische Volk teuer zu stehen. Jiang Qing behauptete sich in der chinesischen Kulturrevolution als treibende Kraft, avancierte zu einer der mächtigsten Personen der Volksrepublik. In allen Bereichen der Kunst untersagte sie die Veröffentlichung nicht-kommunistischer Werke, zerstörte alte Kulturgüter und ließ ungeliebte Künstler zum Tode verurteilen. Heute gilt "Madame Mao", die bereits während der Kulturrevolution an Popularität einbüßte, vielen als Projektionsfläche für die Verfehlungen des Mao-Regimes und das personifizierte Böse.

ZDFinfo wiederholt "Madame Mao - Aufstieg und Fall der Jiang Qing" am Donnerstag, 17. Mai 2018, 1.15 Uhr, sowie am Freitag, 18. Mai 2018, 16.00 Uhr.

