Maecenas Fine Art nutzt Thomson Reuters World-Check, um das Risiko von Finanzbetrug einzudämmen

Maecenas Fine Art, der weltweit erste Blockchain-basierte Kunsthandelsplatz, nutzt seit neuestem Thomson Reuters World-Check, um seine Sorgfaltspflicht zu erfüllen und das Risiko von Finanzbetrug einzudämmen. World-Check wird in die Maecenas Blockchain-Plattform für Kunstanlage integriert.

Thomson Reuters World-Check ist eine hochgradig strukturierte Datenbank zu risikobehafteten Personen und Organisationen. World-Check wird bereits von vielen Finanzinstitutionen und Konzernen rund um den Globus genutzt und unterstützt den Sorgfaltspflichtsprozess Know Your Customer und Third Party Risk. World-Check kann dabei helfen, Risiken in Zusammenhang mit Sanktionen, organisiertem Verbrechen, Betrug, Geldwäsche, Bestechung und Korruption sowie moderner Sklaverei und Länderrisiken aufzudecken.

"Wir wollen Maecenas als Weltmarktführer im Kunstfinanzierungssektor etablieren. Wir sind überzeugt, dass uns die Integration unserer Plattform mit World-Check diesem Ziel einen Schritt näher bringt", sagte Marcelo García Casil, CEO von Maecenas.

Javier Tamashiro, Head of Technology Risk & Compliance bei Maecenas, ergänzte: "Wir begrüßen die Zusammenarbeit mit Thomson Reuters. Unsere Kunden haben jetzt die Gewissheit, dass wir in zentralen operativen Bereichen effektive Screening-Kontrollen auf Sanktionen und AML-Risiken eingeführt haben."

Maecenas Fine Art ist die weltweit erste Blockchain-Plattform für die Kunstanlage. Über den Online-Handelsplatz können Anleger zum ersten Mal Anteile an millionenschweren Kunstwerken erwerben, genau wie bei einem Fortune-500-Unternehmen. Kunstwerke werden mittels Blockchain-Technologie tokenisiert und finanziell aufgestückelt. Diese Anteile werden dann auf der Online-Plattform gehandelt. https://www.maecenas.co/

Thomson Reuters ist der weltweit führende Anbieter von Nachrichten und Informationen für professionelle Märkte. Unsere Kunden schätzen uns als zuverlässigen und vertrauenswürdigen Partner für Informationen, Technologie und Expertise. Das Unternehmen ist seit über 100 Jahren in mehr als 100 Ländern vertreten. Aktien von Thomson Reuters sind an den Börsen in Toronto und New York notiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.thomsonreuters.com.

