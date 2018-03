Mag One führt nicht vermittelte Privatplatzierung durch VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, KANADA/29. März 2018. MAG ONE PRODUCTS INC. (?Mag One? oder das ?Unternehmen?) teilt mit, dass das Unternehmen eine nicht vermittelte

nicht

vermittelte

Privatplatzierung

durch

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, KANADA/29. März 2018.

MAG ONE PRODUCTS INC. (?Mag One? oder das ?Unternehmen?) teilt mit, dass das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung (die ?Finanzierung?) von Einheiten zum Preis von 0,20 $ pro Einheit (?Einheit?) durchführt. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Stammaktienkaufwarrant (?Warrant?).

Im Zuge dieser Finanzierung werden bis zu 2.000.000 Einheiten angeboten, um damit einen Gesamterlös von bis zu 400.000 CAD zu erzielen. Die Warrants können innerhalb eines Zeitraums von einem (1) Jahr ab Abschluss ausgeübt und zum Preis von 0,50 $ gegen eine Warrant-Aktie eingelöst werden.

Sämtliche in Verbindung mit dieser Finanzierung begebenen Wertpapiere werden einer gesetzlich vorgeschriebenen Handelsbeschränkung von vier Monaten und einem Tag unterliegen. Die Finanzierung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Canadian Securities Exchange. Das Unternehmen muss in Verbindung mit dieser Finanzierung möglicherweise Vermittlungsprovisionen bezahlen.

Der Erlös aus der Finanzierung wird als Betriebskapital verwendet.

?Nelson M. Skalbania, B.Ap.Sc., M.Sc., P.Eng.?

Chief Executive Officer

Sollten Sie weitere Informationen wünschen oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an das Unternehmen: info@MagOneProducts.com

MAG ONE PRODUCTS INC.

#145 - 925 Georgia Street West,

Vancouver, BC V6C3L2 Kanada

T:+1.604.669.4771

Fx: +1.604.669.4731

E: info@MagOneProducts.com

www.MagOneProducts.com

Mag One notiert an der CSE unter dem Kürzel ?MDD?, an der Frankfurter Börse (?Frankfurt?) und auf Xetra unter dem Kürzel ?304? und im OTCQB-Markt unter dem Kürzel ?MGPRF?. Die Notierungen an der Frankfurter Börse und der OTCQB bieten dem Unternehmen Zugang zu den europäischen und US-amerikanischen Märkten sowie zu potenziellen Anlegern. Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung könnten ?zukunftsgerichtete Aussagen? oder ?zukunftsgerichtete Informationen? (gemeinsam die ?zukunftsgerichteten Informationen?) gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und ähnlichen kanadischen Gesetzen darstellen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie ?könnte?, ?beabsichtigen?, ?erwarten?, ?glauben?, ?werden?, ?geplant?, ?geschätzt? und ähnliche Ausdrücke und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Informationen zu werten und basieren auf den aktuellen Ansichten oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich der Ergebnisse und des Zeitplans solcher zukünftigen Ereignisse. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können in erheblichem Maße abweichen. Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Informationen hinsichtlich des Geschäfts des Unternehmens, des Besitzes, der Finanzierung und gewisser Änderungen im Unternehmen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung wurden zum jeweiligen Zeitpunkt getätigt und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren ? weder infolge von neuen Informationen, noch infolge von zukünftigen Ereignissen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Aufgrund der hier enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die zuvor genannten Aussagen qualifizieren ausdrücklich sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. Diese Pressemeldung stellt kein Angebot zum Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die CSE hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt daher keine Verantwortung für die Angemessenheit und Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemeldung. Emittenten von Pressemeldungen und nicht die OTC Markets Group Inc. sind für die Genauigkeit solcher Pressemeldungen alleine verantwortlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!