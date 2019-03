Mag Silver Corp.: Venadas Venenentdeckung eröffnet neues Explorationspotenzial von Juanicipio

*[FULL NAME OF COMPANY]Venadas Venenentdeckung eröffnet neues Explorationspotenzial von Juanicipio Loch VEN-1: 3,0 m (Bohrbreite) mit 392 g/t (11,5 Unzen/Tonne) Silber & 5,6 g/t Gold Vancouver, B.C. MAG Silver Corp. (MAG: TSX /

Juanicipio

Venenentdeckung eröffnet neues Explorationspotenzial von

Loch VEN-1: 3,0 m (Bohrbreite) mit 392 g/t (11,5 Unzen/Tonne) Silber & 5,6 g/t Gold

Vancouver, B.C. MAG Silver Corp. (MAG: TSX / NYSE A) ("MAG" oder das "Unternehmen") berichtet über die Entdeckung der nordöstlich ("NE") orientierten "Venadas Ader" innerhalb des Minera Juanicipio Joint Venture Property (Fresnillo plc 56% / MAG 44%).

Highlights:

- Die Entdeckung der neuen Venadas-Ader ist die erste mineralisierte Ader im Fresnillo Bezirk, die in einem hohen Winkel (NE) zu den historisch abgebauten nordwestlich ("NW") orientierten Adern ausgerichtet ist.

- Die Venadas-Schnitte liegen auf einem sehr hohen Niveau im Modell der Venenzonierung was auf ein beträchtliches Tiefenpotenzial hindeutet.

- Größere NE-Strukturen mit intensiver Oberflächenveränderung sind auf dem Grundstück Juanicipio bekannt und stellen heute Explorationsziele mit hoher Priorität dar. Keiner wurde jemals direkt gebohrt.

Die NE-orientierte Venadas-Ader wurde aus der Ausrichtung von fünfzehn zuvor nicht miteinander verbundenen Abschnitten abgeleitet (siehe Tabelle 1, Abbildungen 1 & 2), bevor sie in einer unterirdischen Erschließung mit einer 1,1 Meter ("m") breiten Ader geschnitten wurde, die 116 Gramm pro Tonne ("g/t") (3,4 Unzen pro Tonne ("opt")) Silber, 3,16 g/t Gold ergab. VEN-1, das erste Bohrloch, das speziell für die Prüfung der Venadas-Ader entwickelt wurde, schnitt 3,0 m (Bohrbreite) mit einem Gehalt von 392 g/t (11,5 opt) Silber und 5,54 g/t Gold. Alle Abschnitte enthalten vernachlässigbare Basismetalle und liegen über 1.750 m Höhe, wobei die meisten deutlich höher liegen als die Spitze der Ader Valdecañas in 1.850 m Höhe. Dies deutet auf eine sehr hohe Gesamtposition im Modell der Venenzonierung hin, was darauf hindeutet, dass Venadas ein erhebliches Tiefenpotenzial hat.

Venadas ist die erste mineralisierte Ader im gesamten Fresnillo District, die in einem hohen Winkel zu den historisch abgebauten, NW-orientierten Adern ausgerichtet ist. Insbesondere andere viel größere NE-Strukturen mit intensiver Oberflächenveränderung sind auf dem Grundstück Juanicipio weiter entfernt bekannt und sind heute vorrangige Explorationsziele. Keiner wurde jemals direkt gebohrt.

"Dies ist ein völlig neuer und bisher unbekannter Venentrend, der den erwarteten NW-Ausrichtungen der seit fast 500 Jahren in den bekannten Teilen des Fresnillo-Distrikts abgebauten Venen entgegengesetzt ist. Das JV-Explorationsteam verdient große Anerkennung für seine Arbeit", sagte Dr. Peter Megaw, Chief Exploration Officer von MAG Silver. "Wir denken, dass dies sehr wichtige Kontrollen des gesamten Mineralisierungssystems sein können, da die Ader Valdecañas breiter und reicher an Gold wird, wo Venadas und seine mutmaßlichen Brüder sie durchqueren. Am wichtigsten ist, dass die bisherigen Schnitte alle in hohen Lagen liegen, so dass wir bestrebt sind, sie in die Tiefe zu bohren, um zu sehen, ob sie sich wie Valdecañas" verbessern.

Mögliche Bedeutungen

- Die Erkennung von NE-orientierten Venen, die sich von den bekannten NW-orientierten Venen des Fresnillo-Distrikts unterscheiden, eröffnet viele Erkundungsmöglichkeiten innerhalb des Juanicipio-Claims und des gesamten Distrikts. Ähnliche NE-Strukturen mit sehr starker Veränderung sind an anderer Stelle im Juanicipio-Claim bekannt und haben nur Erkundungskarten gesehen: Alle werden nun zu vorrangigen Explorationszielen.

- Die meisten Venadas-Aderabschnitte liegen bisher über 1.850 m Höhe. Dies ist die Tiefe der Spitze der Ader Valdecañas, wo sie sich in dünne, unregelmäßige, silber- und goldreiche Adern mit sehr niedrigen Basismetallwerten aufteilt (siehe Abbildung 1). Dies entspricht den bisherigen Merkmalen der Venadas-Ader (siehe Tabelle 1), was darauf hindeutet, dass sie sich in Breite und Tiefe über mehrere hundert Meter weiter verbessern sollte.

- Die Venadas-Ader ragt direkt in die Überlappungszone zwischen den Adern Valdecañas West und East. Diese Zone weist die Merkmale einer großen Mineralisierungsfluid-Auftriebszone auf, und diese sich überschneidenden Strukturen könnten einen idealen vertikalen Kanal für auftriebsmetallhaltige Flüssigkeiten geschaffen haben, der schnell ansteigt und sich seitlich in die einzelnen Strukturen ausbreitet.

- Zwei vermutete ähnlich NE-orientierte Strukturen liegen einige hundert Meter auf beiden Seiten der Venadas-Ader und werden auch durch unverbundene Abschnitte und umfangreiche Oberflächenveränderungen angezeigt. Die Struktur im Südosten ragt in eine deutliche vertikale Ausbuchtung in der Ader Valdecañas hinein, wo die Goldwerte deutlich ansteigen. Diese Ziele sollten ideal für die Bohrungsbestätigung Untertage sein.

- Der Querschlag 1,1 km südlich von der Ader Valdecañas zur hochgradigen Ader Juanicipio könnte deutlich beschleunigt werden, wenn die Entwicklung der Mineralisierung entlang der Route folgen könnte.

Tabelle 1: Untersuchungsergebnisse - Venenlöcher Venadas