Magdeburg gegen Hannover am Donnerstag und das Ostwestfalen-Derby zwischen Lemgo und Minden am Sonntag: der 8. Spieltag der DKB Handball-Bundesliga live bei Sky

Unterföhring - - Insgesamt überträgt Sky am Donnerstag und Sonntag zehn Partien der DKB Handball-Bundesliga live - Die EHF Champions League am Samstagabend: die Rhein-Neckar Löwen zu Gast bei Vardar Skopje ab 17.15 Uhr live und exklusiv - Mit Sky Ticket ...

Unterföhring - - Insgesamt überträgt Sky am Donnerstag und Sonntag zehn Partien der DKB Handball-Bundesliga live

- Die EHF Champions League am Samstagabend: die Rhein-Neckar Löwen zu Gast bei Vardar Skopje ab 17.15 Uhr live und exklusiv

- Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohne Vertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein

Neben kompletten 8. Spieltag der DKB Handball-Bundesliga überträgt Sky in dieser Woche auch ein Nachholspiel des 4. Spieltags live. Somit dürfen sich Handballfans am Donnerstag und Sonntag auf insgesamt zehn Mal Spitzenhandball freuen.

Die DKB Handball-Bundesliga am Donnerstag und Sonntag live

Los geht es am Donnerstagabend mit dem Topspiel des Tabellenzweiten SC Magdeburg gegen die TSV Hannover-Burgdorf. Nach der ersten Saisonniederlage bei den Füchsen Berlin am vergangenen Spieltag will der SCM mit zwei Punkten wieder zurück in die Erfolgsspur. Sky Experte Stefan Kretzschmar und Markus Götz kommentieren das Duell in der GETEC Arena. Zur selben Zeit treffen unter anderem die Rhein-Neckar Löwen auf den VfL Gummersbach und die HSG Wetzlar auf den Bergischen HC, der die Überraschungsmannschaft der bisherigen Saison ist. Diese und zwei weiteren Begegnungen überträgt Sky als Einzelspiele und in der Sky Konferenz, zu der Moderatorin Katharina Kleinfeldt die Zuschauer ab 18.30 Uhr begrüßt.

Am Sonntag meldet sich Moderator Jens Westen ab 13.00 Uhr live aus Lemgo, wo der heimische TBV Lemgo Lippe den TSV GWD Minden zum Ostwestfalen-Derby empfängt. Kommentiert wird das Topspiel am Sonntag von Sky Experte Martin Schwalb und Dennis Baier.

Ab 14.45 Uhr berichten Stefan Kretzschmar und Karsten Petrzika live aus Leipzig. Im ersten Spiel nach der Entlassung von Trainer Michael Biegler empfängt der SC DHfK Leipzig den Rekordmeister THW Kiel.

Kurz danach steht bei Sky die Konferenz am Sonntag auf dem Programm. Ab 15.25 Uhr führt Moderator Gregor Teicher durch die Nachmittagsspiele, in denen unter anderem Meister SG Flensburg-Handewitt in Erlangen und die Füchse Berlin in Ludwigshafen antreten. Auch die früher angepfiffene Begegnung in Leipzig wird im Rahmen der Konferenz zu sehen sein.

Die Rhein-Neckar Löwen zu Gast bei Vardar Skopje am Samstagabend live

Über die Bundesliga hinaus steht auch der vierte Spieltag der EHF Champions League an. Nachdem die SG Flensburg-Handewitt am Mittwochabend im Einsatz war, reisen die Rhein-Neckar Löwen am Samstag zu Vardar Skopje. Der Gewinner von 2017 konnte in der laufenden Saison die bisherigen drei Partien in der Königsklasse für sich entscheiden. Ob die Löwen das ändern können, erfahren die Zuschauer bei Sky ab 17.15 Uhr. Karsten Petrzika und Sky Experte Stefan Kretzschmar kommentieren und analysieren die Begegnung.

Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne Vertragsbindung live dabei

Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Handballfans, die keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne Vertragsbindung bei allen Übertragungen der DKB Handball-Bundesliga und EHF Champions League live dabei sein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten. Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.

Der 8. Spieltag der DKB Handball-Bundesliga und der 4. Spieltag der EHF Champions League von Donnerstag bis Sonntag bei Sky und Sky Go sowie ohne Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:

Donnerstag:

18.30 Uhr: Die Sky Konferenz live auf Sky Sport 1 HD

18.30 Uhr: SC Magdeburg - TSV Hannover-Burgdorf live auf Sky Sport 2 HD

18.30 Uhr: Rhein-Neckar Löwen - VfL Gummersbach live auf Sky Sport 3 HD

18.30 Uhr: SG BBM Bietigheim - Füchse Berlin live auf Sky Sport 4 HD

18.30 Uhr: HSG Wetzlar - Bergischer HC live auf Sky Sport 5 HD

18.30 Uhr: TVB 1898 Stuttgart - Die Eulen Ludwigshafen live auf Sky Sport 6 HD

Samstag:

17.15 Uhr: EHF Champions League: Vardar Skopje - Rhein-Neckar Löwen live auf Sky Sport 2 HD

Sonntag:

13.00 Uhr: TBV Lemgo Lippe - TSV GWD Minden live auf Sky Sport 1 HD

14.45 Uhr: SC DHfK Leipzig - THW Kiel live auf Sky Sport 7 HD

15.25 Uhr: Die Sky Konferenz live auf Sky Sport 1 HD

15.55 Uhr: HC Erlangen - SG Flensburg-Handewitt live auf Sky Sport 4 HD

15.55 Uhr: MT Melsungen - FRISCH AUF! Göppingen live auf Sky Sport 5 HD

15.55 Uhr: Die Eulen Ludwigshafen - Füchse Berlin live auf Sky Sport 6 HD

