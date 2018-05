Maier + Partner AG: Vorstand und Aufsichtsrat beschließen Kapitalerhöhung - Bezugszeitraum vom 22.05.2018 bis 05.06.2018

Maier + Partner AG, DE000A1MMCY2

Gemäß dem Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 11. Dezember 2017 ist der Vorstand der Maier + Partner AG mit Zustimmung des Aufsichtsrats dazu ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 900.000,00 um bis zu EUR 4.500.000,00 auf bis zu EUR 5.400.000,00 durch Ausgabe von bis zu Stück 4.500.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 gegen Bareinlage zu erhöhen. Den Aktionären ist das gesetzliche Bezugsrecht zu gewähren. Der Kapitalerhöhungsbeschluss wird unwirksam, wenn nicht bis zum Ablauf des 10. Juni 2018 mindestens 50.000 neue Stückaktien mit einem Anteil am Grundkapital von insgesamt EUR 50.000,00 gezeichnet sind.

Auf Basis der vorstehend genannten Ermächtigungen hat der Vorstand am 17.05.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 17.05.2018 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft gegen Einlagen um bis zu EUR 4.500.000,00 durch Ausgabe von bis zu 4.500.000,00 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 zu erhöhen (die "Neuen Aktien"). Die Neuen Aktien sind vom 01.01.2012 an gewinnberechtigt.

Den Aktionären wird das gesetzliche Bezugsrecht im Verhältnis 1:5 gewährt, das heißt, für eine alte Aktie können fünf Neue Aktie bezogen werden. Der Bezugspreis je neuer Aktie wurde auf EUR 1,00 festgesetzt (der "Bezugspreis").

Die Veröffentlichung des Bezugsangebots im Bundesanzeiger wurde ebenfalls mit heutigem Datum beauftragt.

Alle Informationen zur anstehenden Kapitalerhöhung stehen in Kürze auf der Webseite www.netcoin.capital bereit.Kontakt: Maier + Pertner AG (künftig: netcoin.capital AG) Lutz Petrowsky Vorstand c/o BG Moorhof Moorhof 11 22399 Hamburg T: 040-60761830 F: 040-60761831 E: vorstand@maier-und-partner.de

17.05.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Maier + Partner AG Poppenbüttler Hauptstraße 3 22399 Hamburg

Deutschland Telefon: +49 40 6076 1830 E-Mail: vorstand@maier-und-partner.de Internet: www.maier-und-partner.de ISIN: DE000A1MMCY2 WKN: A1MMCY Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (General Standard) Ende der Mitteilung DGAP News-Service

687041 17.05.2018 CET/CEST