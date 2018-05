Malaysia: Wahlverlierer kommt vor Gericht

In Malaysia droht dem abgewählten ehemaligen Ministerpräsidenten Najib Razak ein Gerichtsverfahren und Gefängnis.

Der neue Ministerpräsident Mahathir bin Mohamad sagte am Dienstag, er werde in Kürze juristische Schritte gegen Razak einleiten, dem Korruption vorgeworfen wird. Letzte Woche hatte der 92-jährige Mahathir überraschend die Wahlen in Malaysia gewonnen.

Der 1925 Geborene war bereits zwischen 1981 und 2003 Regierungschef in Malaysia und war für diese Wahl extra ein Bündnis mit früheren Erzfeinden eingegangen, um die von Korruptionsskandalen geschüttelte alte Regierung zu entmachten. Nach der Wahlniederlage hatte Razak einen "Kurzurlaub" angekündigt, was den Verdacht nährte, er wolle aus dem Land fliehen, um einer Strafverfolgung zu entgehen. Das Einwanderungsministerium verhängte daraufhin eine Ausreisesperre.

