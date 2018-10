17.10.2018 - 05:57 Uhr Maltose, Aspartam und Co: Was in Süßstoffen und Zuckern steckt

Wer sich heutzutage die Zutatenliste von Lebensmitteln durchliest, ist hinterher meist nicht klüger als vorher. Was war noch mal Saccharose? Ist Glukosesirup gut oder schlecht für den Körper? Und vielleicht sollte man doch lieber zur Limonade mit Süßstoff greifen? Den vollständigen Artikel auf abendblatt.de lesen. Zum Nachrichtenüberblick