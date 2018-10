Mann zündet sich selbst an und geht auf Helfer los

Im niederbayerischen Regen hat ein Mann am Samstagabend zuerst sich selbst angezündet und ist nach seiner Rettung auf die Helfer losgegangen.

Insgesamt wurden fünf Personen verletzt, teilte die Polizei am Abend mit. Nach Angaben der Beamten war unklar, ob der 21-jährige Syrer, der als Asylbewerber in Deutschland ist, seine Kleidung absichtlich angesteckt hatte.

Als Ersthelfer dem alkoholisierten Mann helfen und ihn durch ein Fenster aus dem Haus ziehen wollten, ging er auf diese los und leistete Widerstand, einen Polizeibeamten bespuckte er. Bei der folgenden Behandlung in einem Rettungswagen schlug der 21-Jährige einem Polizeibeamten ins Gesicht. Der Syrer erlitt durch das Feuer schwere Verletzungen und musste in eine Klinik zur intensivmedizinischen Behandlung eingeliefert werden. Zwei weitere Bewohner der Unterkunft erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und eine Besucherin einen Schock. Der Polizeibeamte wurde ebenfalls leicht verletzt. An der Obdachlosenunterkunft entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro, das Gebäude ist vorläufig nicht bewohnbar.

