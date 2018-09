Maricann Group Inc.: Erste eigene Cannabis Hausmarke, weitere positive News im Anflug - Aktie im Rallye-Modus

Maricann Group Inc., CA5667241007

Erste eigene Cannabis Hausmarke, weitere positive News im Anflug - Aktie im Rallye-Modus!

Heute erreichen uns weitere positive Nachrichten unseres Top-Picks Maricann Group (WKN A2DQR6).Wie das Unternehmen soeben bekanntgegeben hat, wird die hauseigene Marke Kiwi eingeführt. Dies ist die erste Hausmarke von Maricann, die den volljährigen kanadischen Verbrauchern pünktlich zur Legalisierung am 17.10.2018 zur Verfügung stehen wird. Der Aktienkurs des Unternehmens befindet sich seit Tagen im Aufwärtstrend, wir rechnen in den kommenden Wochen mit weiteren positiven Unternehmensmeldungen und einem weiteren Kursanstieg.

Maricann führt Kiwi als eine Marke ein, die dazu konzipiert wurde, den Kanadiern beim Erlernen und Erleben des Produkts in einer unkomplizierten einfachen und jargonfreien Art zu helfen. Anstatt der Einführung technischer Sorten, die die meisten neuen Verbraucher verwirren könnten, wird Kiwi vier Varianten vorstellen, die ungeachtet des Hintergrunds oder Expertise übersichtlich sind. Sie sind in Form getrockneter Blüten erhältlich. Kiwis einfaches Benennungssystem umfasst White Feather (hoher CBD-Gehalt), Hawke's Bay (ausgeglichen), Nelson's Blue (mittlerer THC-Gehalt) und Flightless Bird (mittlerer bis hoher THC-Gehalt), was Anspielungen auf Kiwis durch Neuseeland inspirierten Namen sind. Jede Sorte wird zuverlässige gleichbleibende Sensationen liefern, die einfach zu genießen sind.

"Wir befinden uns inmitten einer schnell wachsenden Branche. Eine Branche, die eine Menge Interesse unter den Verbrauchern entfacht hat. Wir haben Kiwi zusammengestellt, um die Information und den Wirrwarr an Produkten zu vereinfachen, damit Cannabis einem breiteren Publikum zugänglich ist und die Kanadier smarte informierte Entscheidungen treffen können, wo wir in ihre Wellness-Routine und Lebensstil passen," sagte Geoff Kosar, Vice President Verkauf und Marketing. "In seinem Kern ist Kiwi ein Fest der einfachen Vergnügung und das beginnt mit einer einfachen und unkomplizierten Mitteilung."

Durch ihre Arbeit als Kiwis Master Grower bringt die Branchenveteranin Jennifer Ayotte ihre hohen Ansprüche und Engagement zur Produktion von hochwertigem Cannabis in Maricanns hochmoderne Produktionsstätten in Langton, Ontario, ein. "Cannabis kann einfach, elegant und leicht zu verstehen sein," sagte Jennifer Ayotte, Kiwi Master Grower. "Wenn die richtigen Maßnahmen für die Beschaffenheit, Qualität und Sicherheit festgelegt werden, kann man einfacher sehen, dass wir tatsächlich über Pflanzen sprechen."

Besuchen Sie kiwicannabis.com für weitere Informationen, wie Sie ihre Selbstpflege vereinfachen können.

Erster kanadischer Cannabis Produzent in Italien! Maricann wird Joint Venture Partner eines italienischen Traditionsunternehmens!

Wie das Unternehmen bekanntgegeben hat (NEWS), wird Maricann der erste kanadische Cannabis Produzent mit einer Produktionsstätte in Italien werden. Darüber hinaus wird man mit dem Joint Venture Partner San Martino S.S. ("San Martino") das erste Unternehmen überhaupt in Italien sein, dass sowohl CBD- als auch THC-haltiges Cannabis produzieren wird.

Der Maricann Group (WKN A2DQR6) ist dadurch ein echter Sensations-Coup gelungen. Aktuell ist kein anderes kanadisches Cannabis Unternehmen derart im italienischen Markt präsent. Durch den First Mover Vorteil wird Maricann bereits einen großen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz aufbauen können und einen großen Marktanteil im Cannabis Sektor für sich beanspruchen.

Die EU bald weltgrößter Cannabis-Markt

Die EU besitzt eines der größten Gesundheitssysteme der Welt. Insgesamt werden ca. 1 Billion Euro für Gesundheitsausgaben aufgewendet. Die Liberalisierung zugunsten des Einsatzes von Cannabis schreitet im Eiltempo voran. Daher wird sich die EU rasend schnell zum größten Binnenmarkt für Cannabis weltweit entwickeln.

Das auch vom italienischen Staat unterstützte Joint Venture und der Eintritt in den italienischen Cannabis Markt, stellt einen weiteren Schritt in der europäischen Expansionspolitik der Maricann Group dar, um von dieser Entwicklung zu profitieren.

Auf Grund dieser Tatsache steht der Aktienkurs unserer Meinung kurz vor einem großen Ausbruch nach oben!

Die heutige News im Detail:

Der Maricann Group (WKN A2DQR6) ist es gelungen eine strategische Joint Venture Partnerschaft mit der San Martino S.S. ("San Martino") abzuschließen. Die San Martino S.S. ist eines der größten Landwirtschaftsunternehmen in der Region Piemont und wurde vom mailändischen Geschäftsmann Umberto Signorini gegründet.

Beide Unternehmen werden in Zusammenarbeit mit der Universität Ost Piemont ein Kompetenzzentrum für Cannabisprodukte entwickeln und als erstes Unternehmen Italiens CBD- und THC-haltiges Cannabis produzieren.

Umberto Signorini Jr. sagte zur zukünftigen Zusammenarbeit:

"Die Partnerschaft zwischen Maricann und der Familie Signorini zur Entwicklung von CBD-Produkten ist sehr aufregend. Es gibt große Möglichkeiten für den Kosmetik-, Nahrungsmittel-, Veterinär-, Pharma- und Freizeitbereich."

Ben Ward, CEO der Maricann Group ergänzte:

"Wir sind stolz darauf, mit San Martino und der Signorini-Familie zusammenzuarbeiten und haben beispiellose staatliche Unterstützung für die Initiative erhalten. Unser Vorreiter-Vorteil bei Cannabis aus Kanada bot die Möglichkeit, mit etablierten und respektierten Gruppen in Europa und jetzt in Italien zusammenzuarbeiten."

Vorteil durch weltweit fortschrittlichsten Herstellungsprozess

Die Maricann Group hat in ihrer neu errichteten Anlage in Langton, Provinz Ontario Kanada, in Zusammenarbeit mit Rockwell Automation den weltweit fortschrittlichsten Prozess zur Herstellung von Cannabisprodukten entwickelt. Die fast vollständige Automatisierung und Standardisierung der Cannabisproduktion in der neuen Anlage führt zu gleichbleibendem Ertrag und durchgehend hoher Qualität der hergestellten Cannabisprodukte.

Genau diesen Produktionsprozess wird Maricann in Zusammenarbeit mit der San Martino S.S. jetzt auch in Italien aufbauen, um auch hier Cannabisprodukte in höchster Qualität rentabel herstellen zu können.

Expansion in europäischen Markt schreitet voran In den letzten Wochen hat die Maricann Group (WKN A2DQR6) ihre Aktivitäten auf dem europäischen Markt intensiviert. Die Maricann Group (WKN A2DQR6) konnte sowohl große Fortschritte im Ausbau der Ebersbach Anlage in Deutschland sowie bei der endgültigen Übernahme der Haxxon Anlagen in der Schweiz erzielen. Des Weiteren konnte die maltesische Medican und die dazugehörige Lizenz erworben werden. Nun ist es für die Maricann Group (WKN A2DQR6) möglich, Cannabis aus Kanada zu importieren, vor Ort auf Malta zu extrahieren und herzustellen. Zudem erlaubt die Lizenz, den Vertrieb von medizinischen Cannabis Produkten in die Europäische Union.

Markteinführung des ersten standardisierten Cannabisprodukts in Deutschland

Vor kurzem begann die offizielle Markteinführung von MariPlant, dem europäischen, nutrazeutische Geschäftszweig der Maricann Group (WKN A2DQR6). Ab dem 20. August 2018 können im Onlineshop www.mariplant.de Produkte in Deutschland erworben werden.

Bereits seit mehr als 2 Jahren expandiert Maricann (WKN A2DQR6) im europäischen Raum, unter anderem auch in Deutschland. So wurde im sächsischen Ebersbach eine Verarbeitungsanlage für Cannabisprodukte in Betrieb genommen. Im Jahr 2017 konnte Maricann (WKN A2DQR6) die Lieferrechte für Cannabis basierte VESIsorb Produkte für den menschlichen Verzehr in Kanada, Deutschland und in anderen Gebieten erwerben.

Die wahre Sensation, ist das erste Produkt, dass Maricann anbieten wird.

Erstes standardisiertes Cannabidiol (CBD) Produkt auf dem deutschen Markt

Maricann (WKN A2DQR6) ist es gelungen mit seinem patentierten VESIsorb-Verabreichungssystem ein Produkt mit einer präzisen, konstanten und festen Dosierung von Cannabidiol ("CBD") herzustellen. Die Produkteinführung repräsentiert viele Marktersteinführungs-Meilensteine in der deutschen Cannabisbranche:

1. Der erste VESIsorb(R)-Rezeptur, die speziell für Cannabinoide angepasst ist

2. Das erste standardisierte CBD-Produkt mit gemessenen und belegten Stabilitätsdaten

3. Die erste Rezeptur mit einem strategischen CBD:BCP (beta-caryophyllene) Verhältnis von 4:1.

Als kanadischer Cannabis Produzent setzt die Maricann Group (WKN A2DQR6) ihre Expansion im europäischen Raum weiter fort. Die Möglichkeit Cannabisprodukte als erstes kanadisches Unternehmen in Italien produzieren zu können, bedeutet einen großen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz. Die Nachfrage nach legalem Cannabis in der EU wird rasend schnell wachsen und die Liberalisierung zugunsten des Einsatzes von Cannabis in der EU im Eiltempo voranschreiten.

Die Maricann Group (WKN A2DQR6) ist durch ihre große Expansion in mehrere europäische Märkte, unter anderem auch in Deutschland, hervorragend aufgestellt. Auf Grund des weltweiten fortschrittlichsten Herstellungsprozesses wird die Maricann auch ihren Umsatz und Gewinn deutlich steigern können.

Eine Neubewertung der Aktie ist daher nur eine Frage der Zeit. Mit weiterhin positiven Nachrichten erwarten wir einen deutlichen Anstieg der Aktie!

