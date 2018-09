Maricann Group Inc.: Maricann führt Kiwi auf dem Markt ein - vereinfachtes Cannabis für den Freizeitkonsumenten

Maricann Group Inc., CA5667241007

Maricann führt Kiwi auf dem Markt ein - vereinfachtes Cannabis für den Freizeitkonsumenten Maricann stellt ihre erste Marke für Genusszwecke vor, die in der Einfachheit verankert ist

TORONTO, ONTARIO, 17. September 2018 - Maricann Group Inc. (CSE: MARI) (FRANKFURT: 75M) (OTCQB: MRRCF) ("Maricann" oder das "Unternehmen") gibt durch ihre vollständig in Unternehmensbesitz befindliche Tochtergesellschaft Maricann Inc. die Markteinführung von Kiwi bekannt, eine einfache moderne Annäherung an Cannabis und die erste der Hausmarken des Unternehmens, die den volljährigen kanadischen Verbrauchern am 17. Oktober 2018 zur Verfügung stehen wird.

Maricann führt Kiwi als eine Marke ein, die dazu konzipiert wurde, den Kanadiern beim Erlernen und Erleben des Produkts in einer unkomplizierten einfachen und jargonfreien Art zu helfen. Anstatt der Einführung technischer Sorten, die die meisten neuen Verbraucher verwirren könnten, wird Kiwi vier Varianten vorstellen, die ungeachtet des Hintergrunds oder Expertise übersichtlich sind. Sie sind in Form getrockneter Blüten erhältlich. Kiwis einfaches Benennungssystem umfasst White Feather (hoher CBD-Gehalt), Hawke's Bay (ausgeglichen), Nelson's Blue (mittlerer THC-Gehalt) und Flightless Bird (mittlerer bis hoher THC-Gehalt), was Anspielungen auf Kiwis durch Neuseeland inspirierten Namen sind. Jede Sorte wird zuverlässige gleichbleibende Sensationen liefern, die einfach zu genießen sind.

"Wir befinden uns inmitten einer schnell wachsenden Branche. Eine Branche, die eine Menge Interesse unter den Verbrauchern entfacht hat. Wir haben Kiwi zusammengestellt, um die Information und den Wirrwarr an Produkten zu vereinfachen, damit Cannabis einem breiteren Publikum zugänglich ist und die Kanadier smarte informierte Entscheidungen treffen können, wo wir in ihre Wellness-Routine und Lebensstil passen," sagte Geoff Kosar, Vice President Verkauf und Marketing. "In seinem Kern ist Kiwi ein Fest der einfachen Vergnügen und das beginnt mit einer einfachen und unkomplizierten Mitteilungen."

Durch ihre Arbeit als Kiwis Master Grower bringt die Branchenveteranin Jennifer Ayotte ihre hohen Ansprüche und Engagement zur Produktion von hochwertigem Cannabis in Maricanns hochmoderne Produktionsstätten in Langton, Ontario, ein. "Cannabis kann einfach, elegant und leicht zu verstehen sein," sagte Jennifer Ayotte, Kiwi Master Grower. "Wenn die richtigen Maßnahmen für die Beschaffenheit, Qualität und Sicherheit festgelegt werden, kann man einfacher sehen, dass wir tatsächlich über Pflanzen sprechen."

Besuchen Sie kiwicannabis.com für weitere Informationen, wie Sie ihre Selbstpflege vereinfachen können.

Kontakt für weitere Informationen oder Medienanfragen: Sierra Percy-Beauregard | sierra@acteam.ca oder besuchen Sie die Kiwi Webseite.

Über Maricann Group Inc. Maricann ist ein vertikal integrierter Produzent und Vertriebshändler von Cannabis für medizinische Zwecke. Das 2013 gegründete Unternehmen ist in Burlington, Ontario, Kanada und München, Deutschland, ansässig und hat Produktionsstätten in Langton, Ontario, Kanada. In Langton betreibt das Unternehmen einen Betrieb zum Anbau medizinischem Cannabis, zur Extraktion, Rezeptierung und Vertrieb gemäß den bundesstaatlichen Lizenzen der Regierung Kanadas. Das Unternehmen hat ebenfalls Produktionsbetriebe in Dresden, Sachsen und in Regensdorf, Schweiz. Maricann expandiert zurzeit ihren Anbaubetrieb und Hilfsanlagen in Kanada in einem 942.000 Quadratfuß (87.515 m2) großen Anbau und wird weiterhin neue Gelegenheiten in Europa verfolgen.

