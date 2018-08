Maricann Group Inc.: Maricann Group Inc. kommt für Verkaufsbeginn bei OCS in engere Auswahl der Anbieter von Cannabis für Genusszwecke

Maricann Group Inc., CA5667241007

Maricann Group Inc. kommt für Verkaufsbeginn bei OCS in engere Auswahl der Anbieter von Cannabis für Genusszwecke TORONTO, ONTARIO, 21. August 2018 - Maricann Group Inc. (CSE: MARI) (FRANKFURT: 75M) (OTCQB: MRRCF) ("Maricann" oder das "Unternehmen") meldet, dass das Unternehmen vom The Ontario Cannabis Store ("OCS") zur Lieferung einer Vielfalt sicherer, hochwertiger Cannabisprodukte an ihren Online-Laden ausgewählt wurde, der am 17. Oktober 2018 eröffnet wird.

Maricann wird 37 Produkte in einer großen Auswahl an Größen, Formaten und Kulturen liefern. Das Unternehmen hat sich der Unterstützung von Ontarios Wirtschaft mittels hochmoderner kostengünstiger, sehr effizienter Produktionsstätten in Langton, Ontario, verschrieben. Maricann hat über 100 Millionen Dollar in Südwest-Ontario investiert und hat Pläne für eine zusätzliche Erweiterung in der nahen Zukunft.

Die heutige Mitteilung markiert Maricanns vierten provinziellen Liefervertrag und zementiert ihre Position als ein gutgläubiges nationales Unternehmen in Kanadas Markt für Cannabis zu Genusszwecken. Maricann freut sich mit Stolz darauf, die Bürger Ontarios mittels der OCS-eCommerce-Plattform am 17. Oktober 2018 zu beliefern und in der nahen Zukunft mittels privater Einzelhändler.

"Dies ist ein aufregender Meilenstein für unser Team und positioniert uns für den Erfolg in den kommenden Monaten, da wir uns für die Markteinführung unserer einzigartigen Kulturen und Technologie in Kanada bereit machen," sagt Ben Ward, CEO der Maricann Group Inc. "Mit unserer speziell angefertigten Weltklasse-Produktionsstätte in Langton, Ontario, sind wir stolz darauf, Ontario als unsere Heimat zu bezeichnen. Wir freuen uns darauf, jetzt weiteres Wachstum und Gelegenheiten mit OCS zu schaffen."

Über Maricann Group Inc. Maricann ist ein vertikal integrierter Produzent und Vertriebshändler von Cannabis für medizinische Zwecke. Das 2013 gegründete Unternehmen ist in Burlington, Ontario, Kanada und München, Deutschland, ansässig und hat Produktionsstätten in Langton, Ontario, Kanada. In Langton betreibt das Unternehmen einen Betrieb zum Anbau medizinischem Cannabis, zur Extraktion, Rezeptierung und Vertrieb gemäß der bundesstaatlichen Lizenzen der Regierung Kanadas. Das Unternehmen hat ebenfalls Produktionsbetriebe in Dresden, Sachsen und in Regensdorf, Schweiz. Maricann expandiert zurzeit ihren Anbaubetrieb und Hilfsanlagen in Kanada in einem 942.000 Quadratfuß (87.515m2) großen Anbau und wird weiterhin neue Gelegenheiten in Europa verfolgen.

