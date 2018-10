Maricann Group Inc.: Sensation! Export von bis zu 9 Tonnen Cannabis nach Deutschland - Aktie vor weiterem Anstieg!

Maricann Group Inc., CA5667241007

Unternehmen: Maricann Group Inc.WKN: A2DQR6

Sensation! Export von bis zu 9 Tonnen Cannabis nach Deutschland - Aktie vor weiterem Anstieg!

Mit heutiger News gibt unser Cannabis Top-Pick die kanadische Maricann Group (WKN A2DQR6), welche sich in Wayland Group umbenennen wird, eine wahre Sensation bekannt. Das Unternehmen hat mit der CannaMedical Pharma Gmbh eine Vereinbarung geschlossen, wonach es über 9 Tonnen! Cannabisblüten in den nächsten 3 Jahren nach Deutschland exportieren wird. CannaMedical ist einer der größten unabhängiger und in Privatbesitz befindlicher Cannabis-Distributoren in Deutschland und vertreibt seine Produkte bereits an über 2.200 Apotheken.

Cannabis Produkte von EU zertifiziert

Möglich macht dies die von der EU erhaltene EU- GMP Zertifizierung (Good Manufacturing Practice, GMP; gute Herstellungspraxis), die Wayland (WKN A2DQR6) für ihre Cannabis Produkte erhalten hat. Das bedeutet, dass die von Wayland hergestellten Cannabisprodukte alle absolut höchste und gleichbleibende Qualität aufweisen und somit den europäischen Gesundheitsanforderungen entsprechen.

Durch den Export an Cannimedical rechnet die Wayland Group (WKN A2DQR6) mit einem massiven Anstieg von Einnahmen und Gewinn aus dem operativen Geschäft.

Ben Ward, CEO der Wayland Group, sagte hierzu:

"Die Entscheidung, die wir Anfang 2017 trafen, EU-GMP-Standards für die gesamte Produktion einzuführen einschließlich Cannabisblüten gefolgt von der Zertifizierung im Frühjahr dieses Jahrs durch die deutschen Gesundheitsbehörden gibt dem Unternehmen die Gelegenheit, eine beachtliche Produktmenge, in diesem Fall 9.000.000 Gramm, nach Europa zu Exportieren. Wir sind stolz darauf, weltweit eines von sechs Unternehmen aus Tausenden von Cannabisproduzenten zu sein, das sagen kann, wir haben den Test bestanden und übertreffen die EU-GMP-Standards für getrocknete Cannabisblüten."

Der Export von über 9 Tonnen Cannabis nach Deutschland, stellt einen weiteren Meilenstein für die Expansion der Wayland Group (WKN A2DQR6) in den europäischen Raum dar. Als eines von nur sechs! Unternehmen weltweit konnte Wayland alle nötigen Auflagen für die Cannabis Exporte von Kanada nach Deutschland erfüllen. Somit konnte sich Wayland bereits als einer der Marktführer im deutschen Cannabismarkt etablieren.

Wir erwarten daher einen rasanten Anstieg der Aktie, auch weil mit weiterem positiven Newsflow in den kommenden Wochen zu rechnen sein wird.

Nach Deutschland nun auch erste THC Cannabis Exporte in die Schweiz -Vorreiterrolle in Europa!

Erst letzte Woche gab die Wayland Group den ersten Export von THC haltigem Cannabis Destillat in die Schweiz bekannt. Diese Destillate haben eine so gute Qualität, um den strengen Schweizer Lebensmittelvorschriften entsprechen zu können. Somit ist eine Kommerzialisierung von THC Destillatprodukten in der Schweiz möglich.

Destillatverfahren wurde in der kanadischen Langton Anlage entwickelt

Wayland hat das Verfahren zur Destillation von Cannabisharz für die zukünftige kommerzielle Produktion gereinigter Cannabiskonzentrate und ihrer Verwendung in verschiedenen Cannabisprodukten in Eigenregie selbst entwickelt. Die Extraktion und Destillation erfolgte in Waylands Einrichtungen in Langton, Ontario, Kanada. Wayland ist eines der ersten Unternehmen, das erfolgreich ein stabiles Sortiment an THC-Destillaten in Kanada erzeugen konnte.

Schweizer Behörden erstellen bereits eingehenden Analysen um eine Konformität des THC Destillats nachzuweisen, so dass dieses den Schweizer Verordnungen entspricht und dementsprechend auch vertrieben werden kann.

Wayland gibt Pläne für ersten Einzelhandelsstandort in Zürich, Schweiz, bekannt - europaweite Expansion soll folgen!

Das Unternehmen gab vor kurzem bekannt, dass es seinen ersten Einzelhandelsstandort in Zürich, Schweiz, im Jahr 2019 eröffnen wird und den Markt mit hochwertigen Cannabisprodukten beliefern wird, die einen maximalen THC-Gehalt von 1 Prozent besitzen. Diese Gelegenheit folgt im Anschluss auf die strategische Akquisition von Haxxon AG ("Haxxon") im Mai 2018 durch das Unternehmen, was Wayland die Möglichkeit gibt, Haxxons Produktionsstätten in Regensdorf, Schweiz, und ihre Produktion feminisierter Cannabispflanzen mit hohem CBD-Gehalt wirksam einzusetzen. "Da wir in dieser Kategorie bereits als ein bedeutsames führendes Unternehmen positioniert sind, gewährt uns ein Einzelhandelsstandort in der Schweiz die Möglichkeit, einen gehobenen Standard auf den europäischen Markt zu bringen, indem wir uns mit diesen Erkenntnissen und Lernprozessen befassen, während wir unsere potenzielle Einzelhandelsexpansion nach Kanada ausweiten," sagte Ben Ward, CEO der Wayland Group Corp. "Wir bemühen uns, eine gehobene Einkaufserfahrung in die Cannabiskategorie einzubringen und sind davon begeistert, dass diese Erfahrung in Zürich beginnen wird." Der Einzelhandelsstandort wird ein verbessertes Erlebniszentrum umfassen, wo die Kunden verschiedene Sorten und Geräte probieren und testen können.

Erster kanadischer Cannabis Produzent in Italien! Maricann wird Joint Venture Partner eines italienischen Traditionsunternehmens!

Wie das Unternehmen vor wenigen Wochen bekanntgegeben hat (NEWS), wird Maricann der erste kanadische Cannabis Produzent mit einer Produktionsstätte in Italien werden. Darüber hinaus wird man mit dem Joint Venture Partner San Martino S.S. ("San Martino") das erste Unternehmen überhaupt in Italien sein, dass sowohl CBD- als auch THC-haltiges Cannabis produzieren wird.

Der Maricann Group (WKN A2DQR6) ist dadurch ein echter Sensations-Coup gelungen. Aktuell ist kein anderes kanadisches Cannabis Unternehmen derart im italienischen Markt präsent. Durch den First Mover Vorteil wird Maricann bereits einen großen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz aufbauen können und einen großen Marktanteil im Cannabis Sektor für sich beanspruchen.

Die EU bald weltgrößter Cannabis-Markt

Die EU besitzt eines der größten Gesundheitssysteme der Welt. Insgesamt werden ca. 1 Billion Euro für Gesundheitsausgaben aufgewendet. Die Liberalisierung zugunsten des Einsatzes von Cannabis schreitet im Eiltempo voran. Daher wird sich die EU rasend schnell zum größten Binnenmarkt für Cannabis weltweit entwickeln.

Das auch vom italienischen Staat unterstützte Joint Venture und der Eintritt in den italienischen Cannabis Markt, stellt einen weiteren Schritt in der europäischen Expansionspolitik der Maricann Group dar, um von dieser Entwicklung zu profitieren.

Auf Grund dieser Tatsache steht der Aktienkurs unserer Meinung kurz vor einem großen Ausbruch nach oben!

Der Maricann Group (WKN A2DQR6) ist es gelungen eine strategische Joint Venture Partnerschaft mit der San Martino S.S. ("San Martino") abzuschließen. Die San Martino S.S. ist eines der größten Landwirtschaftsunternehmen in der Region Piemont und wurde vom mailändischen Geschäftsmann Umberto Signorini gegründet.

Beide Unternehmen werden in Zusammenarbeit mit der Universität Ost Piemont ein Kompetenzzentrum für Cannabisprodukte entwickeln und als erstes Unternehmen Italiens CBD- und THC-haltiges Cannabis produzieren.

Umberto Signorini Jr. sagte zur zukünftigen Zusammenarbeit:

"Die Partnerschaft zwischen Maricann und der Familie Signorini zur Entwicklung von CBD-Produkten ist sehr aufregend. Es gibt große Möglichkeiten für den Kosmetik-, Nahrungsmittel-, Veterinär-, Pharma- und Freizeitbereich."

Ben Ward, CEO der Maricann Group ergänzte:

"Wir sind stolz darauf, mit San Martino und der Signorini-Familie zusammenzuarbeiten und haben beispiellose staatliche Unterstützung für die Initiative erhalten. Unser Vorreiter-Vorteil bei Cannabis aus Kanada bot die Möglichkeit, mit etablierten und respektierten Gruppen in Europa und jetzt in Italien zusammenzuarbeiten."

Vorteil durch weltweit fortschrittlichsten Herstellungsprozess

Die Maricann Group hat in ihrer neu errichteten Anlage in Langton, Provinz Ontario Kanada, in Zusammenarbeit mit Rockwell Automation den weltweit fortschrittlichsten Prozess zur Herstellung von Cannabisprodukten entwickelt. Die fast vollständige Automatisierung und Standardisierung der Cannabisproduktion in der neuen Anlage führt zu gleichbleibendem Ertrag und durchgehend hoher Qualität der hergestellten Cannabisprodukte.

Genau diesen Produktionsprozess wird Maricann in Zusammenarbeit mit der San Martino S.S. jetzt auch in Italien aufbauen, um auch hier Cannabisprodukte in höchster Qualität rentabel herstellen zu können.

Expansion in europäischen Markt schreitet voran In den letzten Wochen hat die Maricann Group (WKN A2DQR6) ihre Aktivitäten auf dem europäischen Markt intensiviert. Die Maricann Group (WKN A2DQR6) konnte sowohl große Fortschritte im Ausbau der Ebersbach Anlage in Deutschland sowie bei der endgültigen Übernahme der Haxxon Anlagen in der Schweiz erzielen. Des Weiteren konnte die maltesische Medican und die dazugehörige Lizenz erworben werden. Nun ist es für die Maricann Group (WKN A2DQR6) möglich, Cannabis aus Kanada zu importieren, vor Ort auf Malta zu extrahieren und herzustellen. Zudem erlaubt die Lizenz, den Vertrieb von medizinischen Cannabis Produkten in die Europäische Union.

Markteinführung des ersten standardisierten Cannabisprodukts in Deutschland

Vor kurzem begann die offizielle Markteinführung von MariPlant, dem europäischen, nutrazeutische Geschäftszweig der Maricann Group (WKN A2DQR6). Ab dem 20. August 2018 können im Onlineshop www.mariplant.de Produkte in Deutschland erworben werden.

Bereits seit mehr als 2 Jahren expandiert Maricann (WKN A2DQR6) im europäischen Raum, unter anderem auch in Deutschland. So wurde im sächsischen Ebersbach eine Verarbeitungsanlage für Cannabisprodukte in Betrieb genommen. Im Jahr 2017 konnte Maricann (WKN A2DQR6) die Lieferrechte für Cannabis basierte VESIsorb Produkte für den menschlichen Verzehr in Kanada, Deutschland und in anderen Gebieten erwerben.

Die wahre Sensation, ist das erste Produkt, dass Maricann anbieten wird.

Erstes standardisiertes Cannabidiol (CBD) Produkt auf dem deutschen Markt

Maricann (WKN A2DQR6) ist es gelungen mit seinem patentierten VESIsorb-Verabreichungssystem ein Produkt mit einer präzisen, konstanten und festen Dosierung von Cannabidiol ("CBD") herzustellen. Die Produkteinführung repräsentiert viele Marktersteinführungs-Meilensteine in der deutschen Cannabisbranche:

1. Der erste VESIsorb(R)-Rezeptur, die speziell für Cannabinoide angepasst ist

2. Das erste standardisierte CBD-Produkt mit gemessenen und belegten Stabilitätsdaten

3. Die erste Rezeptur mit einem strategischen CBD:BCP (beta-caryophyllene) Verhältnis von 4:1.

Als kanadischer Cannabis Produzent setzt die Maricann Group (WKN A2DQR6) ihre Expansion im europäischen Raum weiter fort. Die Möglichkeit Cannabisprodukte als erstes kanadisches Unternehmen in Italien produzieren zu können, bedeutet einen großen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz. Die Nachfrage nach legalem Cannabis in der EU wird rasend schnell wachsen und die Liberalisierung zugunsten des Einsatzes von Cannabis in der EU im Eiltempo voranschreiten.

Die Maricann Group (WKN A2DQR6) ist durch ihre große Expansion in mehrere europäische Märkte, unter anderem auch in Deutschland, hervorragend aufgestellt. Auf Grund des weltweiten fortschrittlichsten Herstellungsprozesses wird die Maricann auch ihren Umsatz und Gewinn deutlich steigern können.

