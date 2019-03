Maritim: Weidener Wasserball

Der "Wasserball" in Weiden gehört am Neusiedler See inzwischen schon zum Start in das Frühjahr, wie die ersten Störche. Am 6. April ist es in diesem Jahr wieder soweit und der "Ball der Vereine" steigt gleich doppelstöckig im "das Fitz" am See. Tourismusverband, Gemeinde Weiden sowie die beiden Elternvereine der Volksschule und des Kindergartens zeichnen 2019 für Programm und Ablauf verantwortlich! Wobei bei diesem bunten, etwas ungewöhnlichen Ball ganz auf kreative Outfits gesetzt wird und alles erlaubt ist, was sich mit dem Thema "Wasser" beschäftigt.

Der Dresscode lautet entsprechend "Maritim - klassische elegant oder verrückte Eigenkreationen"! Dass dabei einiges zu erwarten ist, verspricht auch ein im Ball integriertes Bodypainting-Studio, das wohl auch seinen Beitrag dazu liefern sollte... auf zwei Ebenen wird getanzt und gefeiert. Karten gibt es im "das Fritz" ab sofort unter Tel. 02167/40222 oder E-Mail: info@dasfritz.at.

