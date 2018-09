MarketSight jetzt in sechs Sprachen verfügbar

MarketSight, LLC, ein führender Anbieter von Datenanalyse- und Visualisierungslösungen, hat Release 11.0 seiner preisgekrönten Lösung in mehreren neuen Sprachen vorgestellt. Ursprünglich nur in Englisch verfügbar, wird MarketSight jetzt in Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch angeboten. MarketSight bietet seit jeher Unterstützung für Daten in jeder Sprache. Mit diesem neuen Release wird die Lösung zu einer der wenigen Datenanalyse- und Visualisierungsplattformen für Forscher mit mehreren Sprachoptionen.

Weitere Upgrades beinhalten Verbesserungen beim Hochladen von Daten aus Qualtrics und Excel. Mehr Funktionen zur Erstellung von Diagrammen sind jetzt automatisch, wodurch das Erstellen von Diagrammen noch weniger Zeit in Anspruch nimmt als zuvor. Darüber hinaus wurde die Produktleistung für große Dashboards optimiert.

Rob Calcagni, VP of Sales bei MarketSight, sagte: „Als SaaS-Anwendung ist MarketSight seit langem für englischsprachige Anwender aus der ganzen Welt interessant. Indem wir unsere gesamte Plattform in die fünf Sprachen übersetzen, die von Forschern in Europa und Lateinamerika am häufigsten gesprochen werden, ermöglichen wir es einem wichtigen neuen Publikum, sich den Tausenden von Benutzern anzuschließen, die MarketSight bereits nutzen. Dies zeigt unser Engagement, auch diese wachsenden Märkte zu bedienen, und wir freuen uns, unsere Reichweite zu vergrößern.“

Über MarketSight

MarketSight bietet eine Cloud-basierte Datenanalyse- und Visualisierungsplattform und bietet professionelle Design-Services, die es Forschern ermöglichen, wichtige Erkenntnisse zu entdecken und auszutauschen, um Geschäftsentscheidungen zu treffen. MarketSight lässt sich nahtlos in PowerPoint, Excel und alle wichtigen Umfrageplattformen und Datenformate integrieren. Es ist eine intuitive und robuste Reporting-Lösung, die die einzigartige Möglichkeit bietet, mit Kollegen und Unternehmen überall auf der Welt problemlos zusammenzuarbeiten. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im Raum Boston und arbeitet mit Tausenden von Kunden weltweit zusammen. MarketSight ist Teil der Reimagine-Unternehmensgruppe.

