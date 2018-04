Markus Anfang wird neuer Cheftrainer des 1. FC Köln

Markus Anfang wird in der kommenden Saison neuer Cheftrainer des 1.

FC Köln. Das bestätigte der FC am Dienstagnachmittag. Der aktuelle Trainer des Zweitligisten Holstein Kiel unterschrieb in der Domstadt einen Dreijahresvertrag.

Auch sein Co-Trainer Tom Cichon kommt aus Kiel mit. "Markus Anfang ist ein Trainer, der einer Mannschaft erkennbar eine Handschrift mit auf den Weg geben kann. Das hat er in Kiel bereits unter Beweis gestellt", sagte FC-Geschäftsführer Armin Veh. Gerade in der Rückrunde habe Anfang gezeigt, dass er auch unter schwierigen Bedingungen erfolgreich arbeiten könne. "Wir sind froh, dass wir mit Holstein Kiel eine vernünftige und faire Lösung erzielt haben", sagte Veh, ohne Details zu nennen. Anfang löst Stefan Ruthenbeck ab, dessen Vertrag nicht über den 30. Juni 2018 hinaus verlängert wurde. In der Bundesliga steht der 1. FC Köln derzeit mit 21 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz und hat nur noch minimale Chancen auf den Klassenerhalt.

