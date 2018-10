Mavenir setzt auf seiner NFV CloudRange™-Plattform weltweit Netzwerkfunktionen mit End-to-End-Virtualisierung ein

Mavenir, spezialisiert auf die Transformation der Mobilfunkökonomie für Kommunikationsdienstanbieter (CSPs), gab heute bekannt, dass CloudRange™, seine branchenführende Network-Functions-Virtualization (NFV)- und Container-Management- und Orchestration (MANO)-Plattform, über umfangreiche Live-Implementierungen mit einer Reihe von Tier-1-Mobilfunkbetreibern weltweit verfügt. Mavenir hat umfassende Cloud Native Virtualized Network Functions (VNFs) wie vEPC, vSBC und vIMS implementiert, die VoLTE, RCS und verschiedene IMS-Serviceanwendungen für Privatanwender und Unternehmen unterstützen und gleichzeitig das NFV-Versprechen von mehr Business-Agilität, Netzwerk-Elastizität und neuen Geschäftsmöglichkeiten erfüllen.

Lebenszyklus-Management Closed-Loop-Automatisierung, die Netzwerke für Network Slicing programmierbar macht Cloud-Native- und Web-Scale-Architekturen Funktioniert für Funk, Core und Anwendungen, um praktische Bereitstellungen wie beispielsweise Abonnentendaten/Informationen im Netzwerk sowie Setup und Upgrade von MVNO-Netzwerken bei Multi-Lieferanten-Bereitstellungen von NFV OpenStack zu ermöglichen

„Als wir im vergangenen Jahr CloudRange™ ankündigten, geschah dies als Reaktion auf die Erosion des Marktanteils und des ARPU, was darauf hindeutete, dass Mobilfunkbetreiber einen reinen Software-Ansatz benötigen, um Kosten zu senken, die Einnahmen zu steigern und neue Geschäftsmodelle zu ermöglichen. Jetzt, ein Jahr später, ist es in sehr großen NFV-Implementierungen live“, sagte Pardeep Kohli, President und CEO von Mavenir. „Mavenirs End-to-End Virtualized Network Functions (VNFs) ermöglichen Betreibern, neue Dienste oder Funktionen einzuführen, die sich nahtlos in den bestehenden Betrieb integrieren lassen, sowie die Flexibilität, Implementierungen auf der Grundlage des Kundenverhaltens und der Entwicklung neuer Technologien anzupassen … unter Vermeidung von Legacy-Lieferantenbindung und proprietären Ansätzen.“

CloudRange™ ist eine vollautomatische NFV-Lösung, die auf einer Cloud-Native- und Web-Scale-Architektur basiert, die die Netzwerkosten für Mobilfunkbetreiber mit Skalierbarkeit, Effizienz und berührungsloser Automatisierung drastisch reduziert. CloudRange™ wird auch für die Verwaltung der Cloud-nativen Mikroservices von Mavenir auf Grundlage zustandsloser Anwendungen verwendet.

CloudRange ermöglicht Betreibern eine hocheffiziente Orchestrierung und Kontrolle von VNF- und Container-Assets und trägt durch die Einbeziehung zusätzlicher Infrastrukturelemente wie Traffic-Aggregation, Load Balancing und End-to-End-Service-Assurance durch Analytik, Monitoring und Orchestrierung zu Kosteneinsparungen bei. CloudRange™ beinhaltet auch Virtual Taps und Traffic-Monitoring sowie Open Network Switches, die gänzlich von Mavenir SDN-Controller gesteuert und verwaltet werden, um eine vollständige und umfassende Betriebskontrolle zu gewährleisten.

Mavenir wurde mit dem ausdrücklichen Ziel gegründet, die Mobilfunknetzwerkökonomie für Kommunikationsdienstanbieter (Communication Service Providers, CSP) neu zu definieren. Unsere innovativen Lösungen bereiten den Weg zu 5G mit 100%ig softwarebasierten, durchgehenden Cloud Native-Netzwerklösungen. Durch die Nutzung von wichtigen Branchenneuheiten bei VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS), Multi-ID, vEPC und Cloud RAN beschleunigt Mavenir die Netzwerktransformation für über 250 CSP-Kunden in mehr als 130 Ländern, die mehr als 50 % der Nutzer weltweit bedienen.

Wir streben nach bahnbrechenden, innovativen Technologiearchitekturen und Geschäftsmodellen, die zur Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und Geschwindigkeit von Kommunikationsdiensten beitragen. Dank Lösungen, welche die Weiterentwicklung von NFV bis zum Erreichen von Rentabilität auf Webebene voranbringen, bietet Mavenir den CSP Lösungen, durch die sich Kosten senken sowie Einnahmen generieren und sichern lassen. Weitere Informationen finden Sie unter mavenir.com.

