Mavenirs NFV-basierte RCS-Lösung von Rakuten für Sprachnachrichten und Messaging der nächsten Generation ausgewählt

Mavenir, ein führender Anbieter von Software-Netzwerktransformation und Transformation der Mobilfunkökonomie für Kommunikationsdienstleister (CSPs), wurde von Rakuten, Inc., einem weltweit führenden Anbieter von Internetdiensten und bald Betreiber des neuesten und innovativsten japanischen Mobilfunknetzes, ausgewählt, damit seine Sprach- und Messaging-Systeme seinen Kunden leistungsstarke, flexible, agile und kostengünstige Dienste der nächsten Generation anbieten können.

Die Bereitstellung umfasst die 5G-fähige Plattform von Mavenir, die Sprache und Messaging in einer einzigen Anwendung für Least-Cost-Roaming monetarisiert, die Integration in das Rakuten ID Single Sign-On, das vollständig Cloud-basiert ist und eine vollständige NFV-Bereitstellung auf der Rakuten-Cloud-Plattform ermöglicht. Mavenirs vollständig virtualisiertes RCS AS und Client werden es Rakuten ermöglichen, neue innovative Dienste schnell für Unternehmen und Abonnenten einzuführen.

„Während Rakuten daran arbeitet, das weltweit erste End-to-End Cloud-basierte Mobilfunknetz aufzubauen, bringt uns die Partnerschaft mit Mavenir bei der Entwicklung von Sprach- und Messaging-Diensten der nächsten Generation einen Schritt näher an die Einführung eines beispiellosen Netzwerks“, sagte der CTO von Rakuten Mobile Network,Tareq Amin. „Die Förderung disruptiver Innovationen wie dieser im Telekommunikationssektor wird uns in die Lage versetzen, unseren Kunden in Japan flexible, stabile und wettbewerbsfähige Dienste anzubieten.“

„Als einer der weltweit führenden Messaging-Anbieter für RCS-Dienste ist Mavenir in der einzigartigen Position, RCS für Rakuten erfolgreich und kostengünstig zu machen. Unsere virtualisierte, Cloud-basierte RCS-Lösung ermöglicht es uns, Rakuten dabei zu unterstützen, schnell und einfach Sprach- und Messaging-Infrastrukturen bereitzustellen, während sie sich auf ihren Netzwerkstart im Laufe dieses Jahres vorbereiten“, so Pardeep Kohli, Präsident und CEO von Mavenir. „Diese Auswahl unterstreicht unsere Fähigkeit, mit innovativen Betreibern zusammenzuarbeiten, um erstklassige Softwarelösungen in Umgebungen mit mehreren Anbietern anzubieten.“

Durch die Verwendung der RCS-Lösung von Mavenir wird Rakuten in der Lage sein, seinen Kunden Rich-Messaging-Dienste der nächsten Generation anzubieten, die auf den sich weiterentwickelnden GSMA UP RCS-Standards basieren. Zu den Diensten gehören sitzungsbasiertes Messaging an RCS-fähige Clients, das es Abonnenten ermöglicht, Instant Message (IM), Group Chat und File Share zu nutzen und Multi-Device-Szenarien zu unterstützen, die auf RCS-Standards basieren und Sprach- und Video-QoS unterstützen.

Über Rakuten:

Rakuten, Inc. (TSE: 4755) ist ein weltweit führender Anbieter von Internetdiensten, die Einzelpersonen, Gemeinschaften, Unternehmen und der Gesellschaft helfen. Rakuten wurde 1997 in Tokio als Online-Marktplatz gegründet und hat sich zu einem Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen E-Commerce, Fintech, digitale Inhalte und Kommunikation für mehr als 1,2 Milliarden Mitglieder auf der ganzen Welt entwickelt. Die Rakuten-Gruppe beschäftigt über 17.000 Mitarbeiter und ist in 30 Ländern und Regionen tätig. Weitere Informationen finden Sie unter https://global.rakuten.com/corp/.

Über Mavenir:

Mavenir ist der einzige 100%ige Softwareanbieter der Branche, der End-to-End-, Cloud-native Netzwerk-Software anbietet. Sein Fokus liegt auf der Beschleunigung der Software-Netzwerktransformation und der Neudefinition der Netzwerkökonomie für Kommunikationsdienstleister (CSPs) durch das Angebot eines umfassenden End-to-End-Produktportfolios über alle Ebenen des Netzwerkinfrastrukturstapels hinweg. Von 5G-Anwendungs-/Serviceschichten bis hin zu Paketkern und RAN – Mavenir ist führend bei ausgereiften, Cloud-native Netzwerklösungen, die Endanwendern innovative und sichere Erfahrungen ermöglichen. Durch die Nutzung branchenführender Neuerungen in den Bereichen VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS), Multi-ID, vEPC und Virtualized RAN beschleunigt Mavenir die Netzwerktransformation für mehr als 250 CSP-Kunden in über 130 Ländern und bedient über 50 % der weltweiten Abonnenten.

Wir streben nach bahnbrechenden, innovativen Technologiearchitekturen und Geschäftsmodellen, die zur Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und Geschwindigkeit von Kommunikationsdiensten beitragen. Durch Lösungen, die die Weiterentwicklung von NFV bis zum Erreichen von Rentabilität auf Webebene voranbringen, bietet Mavenir den CSP Möglichkeiten, Kosten zu senken sowie Einnahmen zu generieren und zu sichern. Weitere Informationen finden Sie unter mavenir.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

