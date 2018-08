Mawson Resources: Ab September drehen sich die Bohrer wieder

Die kanadische Explorationsgesellschaft Mawson Resources (TSX MAW / Frankfurt MXR) hat zuletzt auf ihrem Rajapalot-Projekt in Finnland immer wieder hochgradige Goldgehalte erbohrt und darüber hinaus auch vielversprechende Kobaltvererzung nachgewiesen. Nach einer Sommerpause sollen sich ab dem kommenden Monat die Bohrer wieder drehen. Zur Vorbereitung führt das Unternehmen aktuell mehrere geophysikalische Untersuchungen durch.

Bereits abgeschlossen ist eine 103 Linienkilometer umfassende magnetische Erkundung im Nordteil des Lizenzgebiets Hirvimaa, die sich auf die Überprüfung von Gebieten mit anomalen Gehalten früherer Bohrungen konzentrierte.



Hinzu kommen diesen Monat beginnende geophysikalische Programme wie elektromagnetische (EM) Messungen im Bohrloch, Fixed-Loop-EM-Messung und Mise a la Masse (Aufladungsverfahren). Damit überprüft Mawson die Lizenz Kairamaat 2/3, um neue Vererzungskörper und den Ausläufer der bekannten Vererzung auf Raja, Rumajärvi und Palokas zu entdecken.



Im September folgen dann die Kernbohrungen zum Test geophysikalischer Anomalien und der Anomalien auf den Explorationslizenzen Hirvimaa und Männistö.



Wie Herr Hudson, Chairman und CEO von Mawson erläuterte, werden diese neuen geophysikalischen Erkundungen es dem Unternehmen erlauben, das Risiko auf den Bohrzielen zu senken, sie zu verbessern und zu erweitern, sodass sie für die Überprüfung in den kommenden Wochen bereit sind.



Zusammen mit geochemischen Bohrdaten habe man auf den Lizenzen Hirvimaa und Raja mehrere Bohrziele definiert, die für Bohrungen das ganze Jahr über zugänglich seien. Während man auf den Beginn dieser Bohrungen warte, so Herr Hudson weiter, arbeite man daran, die letzten Analysenergebnisse und die Zusammenstellung des umfangreichen, 75 Bohrungen mit 16.204 Bohrmetern umfassenden Winterkernbohrprogramms „unter Dach und Fach [zu] bringen“.



Hinzu kommt, dass Mawson von insgesamt 7.078 Analysen aus dem Programm zur Neuanalyse auf Kobalt auf Rajapalot 6.912 Analysen noch nicht berichtet hat. Das Unternehmen kündigte an, weitere Ergebnisse schon in Kürze zu präsentieren.





