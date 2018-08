Maxion Wheels präsentiert innovatives Portfolio von Lkw-Rädern auf der IAA Nutzfahrzeuge 2018

Maxion Wheels, der weltweit größte Hersteller von Rädern, gab heute seine Teilnahme an der 67. „IAA Commercial Vehicles exhibition“ (Internationale Automobilausstellung für Nutzfahrzeuge) in Hannover, Deutschland, bekannt. Vom 20. – 27. September 2018 wird Maxion Wheels in Halle 26 Stand A42 sowohl sein für mehrere Anwendungen geeignetes Portfolio von Lkw-Rädern, als auch seine neuesten und innovativen Räder vorstellen, die im Hinblick auf die Herausforderungen in der Branche, nämlich Kraftstoffeffizienz, Konnektivität und neue Mobilität, entwickelt wurden.

„Die IAA für Nutzfahrzeuge ist eine besonders wichtige Ausstellung für Maxion Wheels; hier können wir nicht nur unsere Expertise im Bereich Räder für Nutzfahrzeuge demonstrieren, sondern wir können auch von unseren Kunden erfahren, was für sie am wichtigsten ist - nämlich Lösungen für die Herausforderungen von morgen“, meinte Pieter Klinkers, Chief Executive Officer von Maxion Wheels. „Angesichts der dynamischen Veränderungen, denen unsere Kunden gegenüber gestellt sind, war das Rad noch nie so wichtig wie heute. Unser Team freut sich, nach Hannover zurückzukehren und unsere technischen Fortschritte und kostenwirksamen Räder zu präsentieren, denn sie stellen Lösungen für die Herausforderungen dar, mit denen die Branche heute und in Zukunft konfrontiert ist.“

ÜBER MAXION WHEELS

Maxion Wheels ist Teil der Gruppe IOCHPE-MAXION S.A. und führender Hersteller von Rädern für Personenkraftwagen, Leichtlastkraftwagen, Busse, gewerbliche Lastwagen und Anhänger. Das Unternehmen produziert auch Räder für Landwirtschafts- und Militärfahrzeuge, sowie sonstige Off-Highway-Anwendungen. Mit über 100 Jahren Erfahrung in der Produktion von Rädern und insgesamt 10.000 Beschäftigten ist Maxion der weltweit größte Radhersteller, mit einer Jahresproduktion von annähernd 60 Millionen Rädern. Das Unternehmen beliefert seine Erstausrüster-Kundschaft ausgehend von 33 Standorten in 16 Ländern auf fünf Kontinenten und verfügt über modernste Technikzentren in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen zu Maxion Wheels erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens, unter www.maxionwheels.com.

