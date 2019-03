Mayr-Melnhof Karton AG: Konzernergebnis 2018

Mayr-Melnhof Karton AG, AT0000938204

- Weiterer Ergebnisanstieg - Dividendenerhöhung auf 3,20 EUR/Aktie vorgeschlagen - Hohe Kapazitätsauslastung - Deutlicher Ergebniszuwachs bei MM Karton - Höhere Kosten belasten Marge von MM Packaging - Nachfrage nach Verlangsamung in Q4/2018 wieder normalisiert Die Mayr-Melnhof Gruppe konnte das Jahr 2018 mit einem weiteren Ergebnisanstieg in Folge abschließen. Einer starken Entwicklung in den ersten drei Quartalen stand im Schlussquartal markt- und produktionsbedingt ein spürbarer Mengenrückgang gegenüber, wodurch sich der Vorsprung zum Vorjahr reduzierte. Dennoch gelang es im Gesamtjahr, Auslastung und Menge auf hohem Niveau zu behaupten. Träger des Ergebniswachstums war die Kartondivision, vor allem infolge besserer Durchschnittspreise. Demgegenüber drückte in der Packagingdivision ein starker Anstieg der Inputkosten, insbesondere bei Karton, auf die Marge, da dieser nur verzögert weitergegeben werden konnte. Der soliden Ergebnisentwicklung entsprechend wird der 25. Ordentlichen Hauptversammlung am 24. April 2019 eine Dividendenerhöhung auf 3,20 EUR je Aktie (2017: 3,10 EUR) für das Geschäftsjahr 2018 vorgeschlagen. Mit der Akquisition der Tann-Gruppe, die am 15. Januar 2019 erfolgreich abgeschlossen wurde, setzte MM Packaging einen bedeutenden Wachstumsschritt. Zielsetzung ist die Ausweitung der Wertschöpfung und Stärkung der Ertragskraft von MM Packaging sowie weiteres Wachstum. (Konzernzahlen IFRS in Mio. Euro) 2018 2017 +/- Umsatzerlöse 2.337,7 2.336,8 + 0,0 % Betriebliches Ergebnis 217,1 215,0 + 1,0 % Operating Margin (in %) 9,3 % 9,2 % Ergebnis vor Steuern 217,9 205,5 + 6,0 % Steuern vom Einkommen und Ertrag (53,7) (50,5) Jahresüberschuss 164,2 155,0 + 5,9% Gewinn je Aktie (in EUR) 8,18 7,73 Die konsolidierten Umsatzerlöse des Konzerns erreichten 2.337,7 Mio. EUR und lagen damit auf Vorjahresniveau (2017: 2.336,8 Mio. EUR). Einem preisbedingten Umsatzanstieg in der Kartondivision steht ein geringfügiger Rückgang in der Packagingdivision gegenüber. Mit 217,1 Mio. EUR wurde ein betriebliches Ergebnis über dem Vorjahr (2017: 215,0 Mio. EUR) erzielt. Die Operating Margin des Konzerns erreichte 9,3 % (2017: 9,2 %), der Return on Capital Employed 15,5 % (2017: 15,1 %). Finanzerträgen in Höhe von 1,3 Mio. EUR (2017: 2,0 Mio. EUR) standen Finanzaufwendungen von -6,1 Mio. EUR (2017: -6,2 Mio. EUR) gegenüber. Das "Sonstige Finanzergebnis - netto" stieg vor allem infolge von Fremdwährungsgewinnen auf 5,6 Mio. EUR (2017: -5,3 Mio. EUR), nachdem im Vorjahr im Zuge von Entkonsolidierungen von Tochtergesellschaften Einmalaufwendungen aus der kumulierten Währungsumrechnung von 2,6 Mio. EUR zu verbuchen waren. Das Ergebnis vor Steuern stieg um 6,0 % auf 217,9 Mio. EUR (2017: 205,5 Mio. EUR). Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betrugen 53,7 Mio. EUR (2017: 50,5 Mio. EUR), wodurch der effektive Konzernsteuersatz für 2018 mit 24,7 % (2017: 24,6 %) konstant blieb. Der Jahresüberschuss erhöhte sich um 5,9 % auf 164,2 Mio. EUR (2017: 155,0 Mio. EUR). ENTWICKLUNG IM 4. QUARTAL 2018 Nach einer soliden Entwicklung in den ersten Quartalen hat sich die Nachfrage bei Kartonverpackungen im vierten Quartal 2018 vor allem infolge eines Lagerabbaus entlang der Supply Chain deutlich abgeschwächt. MM Karton verzeichnete markt- und produktionsbedingt eine niedrigere Kapazitätsauslastung von 90 % nach 99 % im vierten Quartal des Vorjahres. Die Operating Margin der Division belief sich auf 6,3 % (4. Quartal 2017: 7,3 %). MM Packaging erzielte eine Operating Margin von 8,4 % (4. Quartal 2017: 10,5 %). Die konsolidierten Umsatzerlöse lagen mit 574,6 Mio. EUR rund 2,2 % unter der Vorjahresperiode (4. Quartal 2017: 587,7 Mio. EUR). Während MM Karton die Umsatzerlöse preisbedingt behaupten konnte, verzeichnete MM Packaging einen Rückgang. Das betriebliche Ergebnis des Konzerns betrug 44,8 Mio. EUR (4. Quartal 2017: 56,1 Mio. EUR), die Operating Margin 7,8 % (4. Quartal 2017: 9,5 %). Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf 48,9 Mio. EUR nach 53,6 Mio. EUR im letzten Quartal 2017. Der Periodenüberschuss lag bei 37,8 Mio. EUR (4. Quartal 2017: 41,7 Mio. EUR).

AUSBLICK AUF DAS GESCHÄFTSJAHR 2019 Die Nachfrage bei Kartonverpackung hat sich nach der Abschwächung im vierten Quartal des Vorjahres mit Beginn 2019 wieder normalisiert, jedoch ohne erkennbare Dynamik. Die Werke verzeichnen vor diesem Hintergrund eine insgesamt gute Auslastung, bei jedoch anhaltend hoher Wettbewerbsintensität auf den Märkten. Die von MM Karton aufgrund gestiegener Zellstoff- und Holzschliffpreise angekündigte Preiserhöhung bei Frischfaserkarton ist seit Jahresbeginn wirksam. Demgegenüber wird bei Recyclingkarton infolge stabiler Altpapiermärkte eine kontinuierliche Preisentwicklung verfolgt. Bei MM Packaging bleibt das Augenmerk darauf gerichtet, Erhöhungen bei Inputfaktoren zeitnah weiterzugeben. In beiden Divisionen ist es Ziel, in 2019 sowohl mit dem Markt als auch durch Verdrängung weiter zu wachsen und die Ergebnisqualität auf hohem Niveau zu behaupten. Entsprechend wird der Fokus auf Produkte mit hoher Wertschöpfung sowie Produktivitätsgewinne in der Fertigung konsequent fortgeführt. Größter Wachstumsträger 2019 wird die Akquisition der Tann-Gruppe sein, die nach dem erfolgreichen Closing im ersten Quartal 2019 in den Konzern einbezogen wird. Unsere Investitionstätigkeit werden wir im langfristigen Ausmaß mit Fokus auf Wachstum und Kostensenkung durch Einsatz modernster Technologie fortsetzen. Unser Ziel nach dem in 2018 erneut erreichten Rekordergebnis ist es, 2019 zu einem weiteren Jahr des Erfolges zu machen. Hohe Aufmerksamkeit bleibt auf die Fortsetzung unseres Akquisitionskurses gerichtet.

Die Presseaussendung sowie eine Video Präsentation des Vorstandes sind im Internet unter www.mayr-melnhof.com verfügbar. Der Geschäftsbericht 2018 ist ab 3. April 2019 verfügbar. Nächster Termin: 15. Mai 2019 Ergebnisse zum 1. Quartal 2019

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mag. Stephan Sweerts-Sporck Investor Relations Mayr-Melnhof Karton AG Brahmsplatz 6, A-1040 Wien Tel.: +43 1 50136 - 91180 Fax: +43 1 50136 -191195 E-Mail: investor.relations@mm-karton.com Website: https://www.mayr-melnhof.com

19.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Mayr-Melnhof Karton AG Brahmsplatz 6 1040 Wien

Österreich Telefon: 0043 1 501 36 91180 Fax: 0043 1 501 36 91391 E-Mail: investor.relations@mm-karton.com Internet: www.mayr-melnhof.com ISIN: AT0000938204 WKN: 93820 Indizes: ATX Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart; Wiener Börse (Amtlicher Handel) Ende der Mitteilung DGAP News-Service

788859 19.03.2019