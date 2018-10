Medacta International ernennt Francesco Siccardi zum nächsten Geschäftsführer

Medacta® International, der privat gehaltene, sich im Familienbesitz befindliche weltweite Marktführer beim Design innovativer Produkte für Gelenkersatz und Wirbelsäulenchirurgie, hat heute bekanntgegeben, dass Francesco Siccardi, ein bekannter Biomedizintechniker und derzeit Executive Vice President von Medacta International, ab dem 1. November 2018 der nächste Geschäftsführer des Unternehmens sein wird. Nach fast zwanzig Jahren an der Spitze des Unternehmens wird der Gründer von Medacta, Dr. Alberto Siccardi, von seiner aktuellen Funktion als Geschäftsführer zurücktreten und gleichzeitig weiterhin Vorstandsvorsitzender des Unternehmens bleiben.

Francesco Siccardi ist seit 2010 Executive Vice President von Medacta International. Als qualifizierter Biomedizintechniker hatte er eine wesentliche Rolle bei Konzept, Entwicklung und Herstellung vieler führender Produkte von Medacta inne, darunter die Produktlinie AMIS® (Anterior Minimally Invasive Surgery) für Totalhüftprothesen, das Knie-Gesamtsystem GMK® Sphere, die auf den Patienten abgestimmte Technologie MyKnee®, die Einweg-Instrumente unter dem Markennamen Efficiency und das kürzlich auf den Markt gekommene Schultersystem von Medacta. Er war außerdem der Motor für die Gründung der Medacta-Abteilungen für Wirbelsäulenchirurgie und Sportmedizin. Francesco Siccardi kam nach seinem Studium der Biomedizintechnik am Politecnico Mailand im Jahr 2002 zu Medacta.

„Medacta hatte seinen Ursprung in den Erfahrungen meines Vaters als Patient, als er erkannte, dass die orthopädische Versorgung sowohl für die Patienten als auch für die Chirurgen verbessert werden könnte. Der Erfolg des Unternehmens ist Zeugnis dieser ursprünglichen Vision und der harten Arbeit, die dahinter steht“, sagte Francesco Siccardi. „In den vergangenen zwanzig Jahren hat Medacta Hunderte von Schulungszentren für Chirurgen eröffnet, in mehrere neue chirurgische Fachgebiete expandiert, Forschungsarbeiten auf der ganzen Welt unterstützt und dabei das Gesicht der Orthopädie verändert. Vor uns liegt eine leuchtende Zukunftund ich bin begeistert, dass ich unser begabtes Team von Medacta in ihre Richtung leiten darf.“

Mit Francesco Siccardi wird die nächste Generation der Familie Siccardi die operative Verantwortung bei Medacta International übernehmen. Francesco wird Unterstützung von den beiden anderen Kindern von Dr. Alberto Siccardi erhalten: Alessandro Siccardi, Vorstandsmitglied und Leiter der Lieferkette des Unternehmens, und Maria Luisa Siccardi, ebenfalls Mitglied des Vorstands des Unternehmens. Zusammen mit Medactas begabtem Team aus 930 Mitarbeitern möchte das Unternehmen seinen Auftrag erfüllen, die die Patientenerfahrung zu verbessern – mit den Schwerpunkten medizinische Ausbildung, Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen und verantwortungsbewusste Innovationen.

Über Medacta International

Medacta® International ist ein weltweit führendes Unternehmen, Entwickler und Lieferant und hat sich auf Lösungen für Gelenkersatz, Wirbelsäulenchirurgie und Sportmedizin spezialisiert. Der revolutionäre Ansatz und die verantwortungsbewussten Innovationen von Medacta mit Fokus auf minimal invasive Lösungen und personalisierte Medizin haben im Bereich Hüftprothesen mit dem AMIS® -System und im Bereich Totalhüftprothesen mit der auf den Patienten abgestimmten Technologie MyKnee® zu bahnbrechenden Erfolgen geführt. Medacta ist stark gewachsen, indem ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt und Wert auf sämtliche Aspekte der Behandlung gelegt wurde – vom Design über Schulungen bis hin zur Nachhaltigkeit. Medacta hat seinen Firmensitz in Castel San Pietro, Schweiz, ist in über 30 Ländern auf der ganzen Welt tätig und beschäftigt mehr als 930 Mitarbeiter. Um mehr über Medacta International zu erfahren, besuchen Sie bitte www.medacta.com , oder folgen Sie @Medacta auf Twitter und LinkedIn.

