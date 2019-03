Media Workshop Website erstrahlt in neuem Glanz

Hamburg - - Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - In der digitalen Zeit ist ein ständiger Wandel erforderlich - da ziehen auch die Media Workshops mit. Am 14. März 2019 fiel der Startschuss ...

Hamburg -

- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -

In der digitalen Zeit ist ein ständiger Wandel erforderlich - da ziehen auch die Media Workshops mit. Am 14. März 2019 fiel der Startschuss für die neue Website des Hamburger Seminaranbieters. Mit dem neuen Design gewinnt die Seite an Übersichtlichkeit. Zudem sorgen passende Bildsymbole und die leicht verständliche Navigation für eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit. Marketing- und PR-Experten finden so das ideale Seminar, um frischen Wind in ihre Kommunikationsarbeit zu bringen.

"Wir sind überzeugt, dass unsere neue Website viel besser wiederspiegelt, was wir tun, für wen wir das tun und wer wir sind.", sagt Nicole von Aspern, Geschäftsführerin der Media Workshops. Dank bequemer Kategoriefilter erhalten Interessierte eine schnelle Übersicht über das Seminarangebot. Außerdem findet die Menüleiste ihren Platz nun am Kopf der Website. So lassen sich auch die weiteren Serviceleistungen, wie Inhouse-Schulungen und die Vermietung der Konferenzräume innerhalb kurzer Zeit finden. Unter dem Reiter "Aktuelles" informiert das Unternehmen zusätzlich über Aktionen und Angebote und motiviert Besucher zur Teilnahme.

Die MW Media Workshop GmbH ist zertifizierter Bildungsanbieter und Spezialist für praxisorientierte Seminare in der Kommunikationsbranche. Dank kleiner Gruppen erfahren die Teilnehmer eine angenehme Lernatmosphäre. Die langjährige Berufserfahrung der Referenten und stetige Evaluationen, sichern die Qualität der Seminare. Entstanden aus der dpa-Tochter news aktuell, ist das Unternehmen in Hamburg groß geworden. Nach dem Start im Jahr 2001 hat es sich zu einer festen Größe für den deutschen Fortbildungsmarkt entwickelt. Heute stehen in den Städten Hamburg, Berlin, Frankfurt, Köln und München über 50 Seminarthemen zur Auswahl. Mit den Schwerpunkten Pressearbeit, PR, Marketing, Digitale Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung richten sich die Seminare hauptsächlich an Kommunikationsfachleute.

Über die Media Workshops:

Die MW Media Workshop GmbH ist ein zertifizierter Bildungsanbieter und zählt in der Kommunikationsbranche seit 2001 zu den führenden Anbietern beruflicher Weiterbildung. Neben den offenen Seminaren werden auch maßgeschneiderte Inhouse-Schulungen, Trainings und Coachings für die Kunden konzipiert. Bis heute haben über 15.800 Kommunikationsfachleute und Führungskräfte aller Branchen an den offenen Veranstaltungen und Inhouse-Schulungen teilgenommen. Die Zertifizierung der GmbH erfolgte durch den Weiterbildung Hamburg e. V. mit der Vergabe des Prüfsiegels "Geprüfte Weiterbildungseinrichtung".

Das komplette Seminarprogramm im Online-Seminarfinder: https://www.media-workshop.de/

Die Anmeldung zum Seminar-Newsletter: https://www.media-workshop.de/#newsletter

Die Seminarübersicht 2019 zum Download: http://ots.de/UhBQBV

OTS: MEDIA WORKSHOP newsroom: http://www.presseportal.de/nr/104299 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_104299.rss2

Pressekontakt: MW Media Workshop GmbH Seminare // Trainings // Coachings Nicole von Aspern Telefon: +49 40 2263 9660 presse@media-workshop.de