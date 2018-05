Medigene AG: Medigene erlöst 32,3 Millionen Euro aus überzeichneter Privatplatzierung Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt Planegg (24.05.2018) - NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON

Medigene

erlöst 32,3 Millionen Euro aus überzeichneter Privatplatzierung

AG:

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Die Medigene AG (FWB: MDG1, Prime Standard, TecDAX) gibt bekannt, dass sie einen Bruttoemissionserlös in Höhe von 32,3 Millionen Euro durch eine signifikant überzeichnete Privatplatzierung über ein beschleunigtes Platzierungsverfahren (Accelerated Bookbuilding) erlöst hat. Medigene gab dafür 2.230.000 Millionen neue Aktien aus genehmigtem Kapital aus, was rund 10 % des gegenwärtigen Grundkapitals entspricht. Die Aktien wurden bei institutionellen Investoren zu einem Preis von 14,50 Euro pro Aktie platziert, was einem Abschlag von 2,3 % zum Tagesschlusskurs entspricht. Diese Finanzierungsmaßnahme wird die Gesamtzahl der eingetragenen Aktien nach der Emission auf 24.544.595 erhöhen.

Zusätzlich hat QVT Financial LP, USA, ein Hauptinvestor von Medigene, zugestimmt, 1.105.490 bestehende Medigene-Aktien in einer Umplatzierung zum gleichen Preis von 14,50 Euro pro Aktie an institutionelle Investoren im Rahmen einer grundlegenden Restrukturierung aller Fonds von QVT zu verkaufen. Diese Aktien wurden vollständig platziert. Nach Abschluss der Transaktion hält QVT über 4 % der ausgegebenen Aktien von Medigene (zuvor 9,5 %) und bleibt damit weiter ein Hauptinvestor von Medigene. Keith Manchester, Managing Director und Head of Life Sciences bei QVT, verbleibt im Aufsichtsrat der Medigene.

Dr. Thomas Taapken, Finanzvorstand der Medigene, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, diese signifikant überzeichnete Platzierung von neuen und bestehenden Aktien bekannt zu geben. Zusätzlich zu den bestehenden institutionellen Aktionären konnten wir neue, auf Healthcare fokussierte Investoren gewinnen. Die starke Nachfrage nach diesem Angebot unterstreicht deutlich das Interesse der Investoren an unserer fortschreitenden Entwicklungspipeline für T-Zell-Krebs-Immuntherapien. Wir sind dankbar für diesen starken Vertrauensbeweis in Medigene als ein weltweit führendes Unternehmen in der T-Zell-Immunologie."

Die Ausgabe neuer Aktien wurde heute vom Vorstand und vom Aufsichtsrat der Medigene AG beschlossen.

Guggenheim Securities, LLC und die Baader Bank AG agierten als Bookrunner für die Kapitalerhöhung und Bryan Garnier & Co. als Lead Manager.

Die Medigene AG (FWB: MDG1, WKN A1X3W0, Prime Standard, TecDAX) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung. Weitere Informationen unter https://medigene.de

