Medigene AG: Medigenes akademische Partner informieren zur geplanten MAGE-A1-spezifischen TCR IIT-Studie bei CIMT-Konferenz

Planegg (08.05.2018) - Die Medigene AG (MDG1, Frankfurt, Prime Standard) gibt bekannt, dass Wissenschaftler des Max-Delbrück-Center für Molekulare Medizin (MDC) und der Charité, beides Berlin, aktuelle Informationen zu den Vorbereitungen der klinischen Studie mit einem MAGE-A1-spezifischen T-Zell-Rezeptor veröffentlichen. Das Update zur geplanten prüfarztinitiierten Studie (IIT) wird im Rahmen der 16th Cancer Immunotherapy Conference (CIMT) präsentiert, die vom 15. - 17. Mai in Mainz stattfindet. CIMT ist Europas größte Konferenz mit Fokus auf die Forschung & Entwicklung von Krebs-Immuntherapien.

In dem Abstract, der heute veröffentlicht wird, geben die Partner bekannt, dass die deutsche zuständige regulatorische Behörde Paul-Ehrlich-Institut die Genehmigung zur Durchführung der geplanten Phase I-Studie erteilt hat und dass die Genehmigung für den etablierten, GMP-konformen Herstellungsprozess im zweiten Quartal 2018 erwartet wird. Mehr Details zum Studiendesign für die Behandlung von Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem multiplen Myelom finden sich in dem Abstract auf der Website von CIMT: http://www.meeting.cimt.eu/program

Die akademische Studie wird unter der Verantwortung der Charité und des MDC durchgeführt werden. Medigene hat beide Institutionen bei den regulatorischen Angelegenheiten sowie in anderen Bereichen bezüglich der Studiengenehmigung unterstützt. Zudem besitzt Medigene bestimmte Erstverhandlungsrechte für den in der Studie verwendeten TCR-Kandidaten.

Unabhängig davon führt Medigene derzeit eine firmeneigene Phase I/II-Studie mit ihrer eigenen TCR-Therapie MDG1011 zur Behandlung verschiedener Blutkrebserkrankungen durch. Diese Studie hat Medigene Ende März 2018 gestartet.

Die Medigene AG (FWB: MDG1, ISIN DE000A1X3W00, Prime Standard, TecDAX) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung. Weitere Informationen unter http://medigene.de

Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese spiegeln die Meinung von Medigene zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von Medigene tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Medigene ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren.

