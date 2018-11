09.11.2018 - 00:42 Uhr Meg Ryan gibt Verlobung bekannt: On, off - und wieder on

Seit 2010 waren Schauspielerin Meg Ryan und Sänger John Mellencamp immer mal wieder liiert, mehrmals trennte sich das Paar jedoch. Nun scheint es wieder ernst zu sein: Die beiden sind verlobt.