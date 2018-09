Mehr als 50.000 Musikfans beim SWR3 New Pop Festival 2018

Baden-Baden - - Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - "Das Special" mit Rea Garvey, Amy Macdonald u. a. am 21. September 2018 um 23:30 Uhr im Ersten / Termin 2019: 12. bis ...

"Das Special" mit Rea Garvey, Amy Macdonald u. a. am 21. September 2018 um 23:30 Uhr im Ersten / Termin 2019: 12. bis 14. September in Baden-Baden

Zum "SWR3 New Pop Festival" 2018 kamen vom 13. bis 15. September mehr als 50.000 Musikfans nach Baden-Baden, um die Auftritte der Künstlerinnen und Künstler zu erle-ben. Über den Video-Livestream auf www.SWR3.de konnten Interessierte das Festival auch zu Hause verfolgen.

Konzerte in exklusiver Atmosphäre

Zum 24. Mal standen junge Musiktalente wie Lauv oder Mabel auf den Bühnen des "SWR3 New Pop Festivals" im Theater, Festspielhaus und Kurhaus Baden-Baden. Die Stadt verwandelte sich an den drei Festivaltagen in eine Metropole für Popmusikfans. Für einige Künstler war es nicht der erste Besuch: Rea Garvey war bereits zu Beginn seiner Karriere im Jahr 2000 mit seiner Band Reamonn zu Gast. Auch Namika war schon einmal hier. 2015 stand sie auf der Live-Bühne des Festivals im Kurpark. Dieses Jahr rührte Pierre M. Krause sie im Star-Talk mit einer Videobo-tschaft zu Tränen. Darin sagte ihre ehemalige Deutschlehrerin, dass sie stolz auf sie sei, ihren Traum verfolgt zu haben und ihren eigenen Weg gegangen zu sein. Festivalleiter Gregor Friedel ergänzt: "Besonders gut gefallen hat mir diesmal, wie nahbar die Künstler waren. Diese enge Beziehung zum Publikum macht es zu dem besonderen, außergewöhnlichen Festival, das es ist."

Multimedial auf allen Kanälen

SWR3 sendete an allen drei Tagen jeweils elf Stunden Festivalradio. Auch über das Digitalradio (DAB+) wurde die Veranstaltung über den Eventkanal "New Pop Festival" in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz übertragen. Über den SWR3 Video-Livestream auf www.SWR3.de, konnten Fans das "SWR3 New Pop Festival" hautnah verfolgen. Highlights wurden darüber hinaus auch auf Facebook und Instagram gezeigt. SWR3 Programmchef Thomas Jung resümiert: "In diesem Jahr hatten wir so viele Bands wie noch nie. Es war die letzte Heißprobe vor dem 25. Festival, das vom 12.-14. September 2019 stattfinden wird. Und sie hat hervorragend funktioniert. Die Vorbereitungen für das nächste Jahr laufen, wir haben einiges vor."

Rahmenprogramm rund um das Festival

Die Nachfrage nach Tickets überstieg auch in diesem Jahr wieder die Anzahl der Plätze. Wer kein Ticket erhielt, bekam während des "SWR3 New Pop Festival" in der ganzen Stadt dennoch viel geboten: Auf einer Leinwand vor dem Kurhaus konnten die Konzerte live verfolgt werden - und auf der Livebühne nebenan interviewte Moderator Pierre M. Krause Stars und Newcomer. Abends zeigten junge Nachwuchstalente ihr musikalisches Können in Unplugged-Konzerten.

Verleihung des Awards "Pioneer of Pop" In diesem Jahr wurde Rea Garvey für seine musikalischen Leistungen im Rahmen der TV-Show "SWR3 New Pop Festival - Das Special" mit dem Award "SWR3 Pioneer of Pop" ausgezeichnet. Der Künstler, der sich bei SWR3 für die langjährige Unterstützung bedankte, begeisterte nach der Preisverleihung das Publikum des Festspielhauses mit seinem Live-Auftritt. Neben Rea Gar-vey traten in der Show auch Amy Macdonald, The BossHoss, Revolverheld, Eagle-Eye Cherry und Àlvaro Soler auf. Die Musikshow wird am 21. September um 23:30 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Am 29. September um 20:30 Uhr sendet der ARD-Digitalkanal ONE eine Wiederho-lung, eine weitere Ausstrahlung gibt es am 13. Oktober im SWR Fernsehen um 23:20 Uhr.

