Mercatus und GRESB verbessern ESG-Datenerfassungs- und Berichterstattungsprozess für Infrastrukturinvestoren

Infrastructure Investor Global Summit Berlin - Mercatus, eine führende Asset- und Investmentmanagement-Plattform für alternative Investoren, und GRESB, der globale ESG-Maßstab für Immobilien, gaben heute eine strategische Partnerschaft zur Beschleunigung der ESG („Environmental, Social and Governance“)-Integration für globale Infrastrukturinvestoren bekannt.

„ESG ist zunehmend zu einer Schlüsselanforderung geworden, der Kunden mit unserer Hilfe gerecht werden möchten“, sagte Tim Buchner, Mitbegründer und COO von Mercatus. „Das Herzstück der ESG-Wertschöpfung sind Daten. GRESB teilt voll und ganz unser Bestreben, die Erhebung, Analyse, Übermittlung und Berichterstattung von ESG-Daten und anderen Asset-basierten Daten für Investoren in Immobilien auf der ganzen Welt nahtlos und transparent zu gestalten.“

Der Schwerpunkt der Mercatus-GRESB-Partnerschaft liegt auf

der Entwicklung eines datengesteuerten Ansatzes für ESG, der die Datenerhebung, -analyse und -übermittlung automatisiert, um die ESG-Due-Diligence und die Berichtsanforderungen für die Asset- und Fondsbewertungen von GRESB zu optimieren und den Nutzen von ESG im gesamten LP-GP-Ökosystem zu steigern. der Messung der ESG-Auswirkungen, um die tatsächlichen Auswirkungen der Nachhaltigkeit auf die Investment-Performance und die Entscheidungsfindung in der gesamten Infrastruktur-Assetklasse besser beurteilen zu können.

„Wir freuen uns sehr, diese strategische Allianz mit Mercatus als GRESB-Infrastrukturpartner zu bilden“, sagt Rick Walters, Director Infrastructure bei GRESB. „Wir honorieren, dass Mercatus als unser erster Infrastrukturdatenpartner die Führung bei der Datenverwaltung für Infrastruktur-Investmentfirmen bis auf Asset-Ebene und über den gesamten Investitionslebenszyklus hinweg übernommen hat. Mit der Eröffnung des GRESB-Berichtsfensters am 1. April 2019 ist Mercatus gut positioniert, um Vermögensverwalter bei ihren bevorstehenden Berichtsanforderungen zu unterstützen.“

Mercatus systematisiert und zentralisiert große Mengen an unterschiedlichen Daten, um Investoren und Asset-Besitzern genaue Echtzeit-Analysen zu Performance, Risiko, ESG und mehr auf Asset-, Fonds- und Portfolio-Ebene zu liefern. Die Analyse- und Management-Dashboards steuern proaktive Investitionsentscheidungen, die auf ganzheitlichen, datengesteuerten Erkenntnissen basieren.

Nach Angaben des Global Infrastructure Hub werden bis 2040 94 Billionen USD an globalen Infrastrukturinvestitionen benötigt. „Klima-, Sozial- und andere Übergangsrisiken werden erhebliche Bewertungseffekte für Immobilieninvestoren haben“, fügte Ali Mamujee, Director Product bei Mercatus hinzu. „Viele unserer Kunden verfolgen bei der Selbstkonfiguration neuer Dashboards auf der Mercatus-Plattform innovative Ansätze, um ESG-Metriken (d. h. Gesundheit und Sicherheit, Klimaemissionen, Diversität etc.) in ihre traditionellen operativen und finanziellen Performance-Berichte zu integrieren. Die Integration dieser Dashboards und Berichte hat zu einem funktionsübergreifenden Bewusstsein in der gesamten Organisation geführt, um die ESG-Integration und -Anwendung zu beschleunigen.“

Über GRESB

GRESB ist der globale Maßstab für Umwelt, Soziales und Governance („Environment Social Governance“, ESG) für Immobilien. In Zusammenarbeit mit der Industrie definiert GRESB den Standard für die Nachhaltigkeitsperformance von Immobilien und stellt mehr als 75 institutionellen Investoren standardisierte und validierte ESG-Daten zur Verfügung, die über 18 Billionen USD an institutionellem Kapital entsprechen. Im Jahr 2018 nahmen 903 Immobiliengesellschaften und -fonds an der GRESB-Immobilienbewertung teil, die Infrastrukturbewertung umfasste 75 Fonds und 280 Assets, und 25 Portfolios schlossen die Schuldenbewertung ab. Erfahren Sie mehr unter gresb.com.

Über Mercatus

Mercatus ist der führende Anbieter von alternativen Asset- und Investmentmanagement-Lösungen, die Investoren dabei unterstützen, ihre Renditen zu maximieren, das Wachstum zu beschleunigen und Risiken zu minimieren. Mercatus ist die einzige Plattform, die es ermöglicht, Vermögens- und Portfoliodaten systematisch zu konsolidieren, Finanzanalysen zu automatisieren und zu überwachen sowie Entscheidungen und die Zusammenarbeit über den gesamten Lebenszyklus von Investitionen zu optimieren. Viele der größten globalen Fonds nutzen Mercatus, um über 540 Mrd. USD an Vermögenswerten und Investitionen in 118 Ländern und 11 Anlageklassen zu verwalten. Mercatus hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und verfügt über Niederlassungen in Europa und Indien. Weitere Informationen finden Sie unter www.gomercatus.com.

