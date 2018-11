Merkel offen für europäische Armee

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Unterstützung für den Vorschlag des französischen Präsidenten Emmanuel Macron signalisiert, eine gemeinsame EU-Armee ins Leben zu rufen.

"Wir sollten an der Vision arbeiten, eines Tages auch eine echte europäische Armee zu schaffen", sagte Merkel am Dienstagnachmittag im Europäischen Parlament in Straßburg. Das sei keine Armee gegen die Nato.

"Das kann eine gute Ergänzung der Nato sein." Schließlich wolle kein Mensch klassische Verbindungen infrage stellen. Sie sei überzeugt, dass man in der Nato "gemeinsam auftreten" könne als europäische Armee, wenn die EU ihr Geld effizient einsetze, so Merkel. Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump den Vorschlag einer europäischen Armee massiv kritisiert. Vor der Bundeskanzlerin hatten in den vergangenen Monaten bereits elf EU-Staats- und Regierungschefs ihre Ideen und Visionen für die Zukunft der EU vorgestellt. Mit dem Format soll die Verbindung zwischen dem EU-Parlament und den Regierungen der EU-Staaten gestärkt werden.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH