18.11.2018 - 08:16 Uhr Merrie Land: The Good, The Bad & The Queen: Damon Albarns Brexit-Blues

Schon auf seiner jüngsten Platte mit der Cartoon-Band Gorillaz klang Damon Albarn melancholisch. Die gedämpfte Brexit-Stimmung prägt nun auch das zweite Album seines Projekts The Good, The Bad & The Queen. Den vollständigen Artikel auf abendblatt.de lesen. Zum Nachrichtenüberblick