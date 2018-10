Metallic Minerals Corp.: Neues Abkommen über eine Produktionsabgabe auf zwei weiteren Gebieten ihres Landbesitzes in Australia Creek innerhalb des Goldbezirks Klondike

Metallic Minerals Corp., CA59126M1068

Vancouver, British Columbia, Kanada. 3. Oktober 2018, Metallic Minerals Corp. (TSX Venture: MMG) (US OTC PINK: MMNGF) ("Metallic Minerals" oder "das Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen ein Abkommen über eine Produktionsabgabe unterzeichnet hat, das insgesamt vier weitere Meilen des Talgrundes und die Claims auf den Flussterrassen in zwei Blöcken ihrer Liegenschaft Australia Creek abdecken. Das Unternehmen hat einem erfahrenen Alluvial-Bergbaubetreiber die Exklusivrechte zum Abbau gegen eine Royalty-Zahlung in Höhe von 10 % der gesamten Goldproduktion gewährt. Die Liegenschaft ist über Straßen zu erreichen und für eine großmaßstäbige Seifengoldproduktion genehmigt. Der Betreiber mobilisierte die Abbaugerätschaften zum Abbaugelände und führt dort Explorationsarbeiten durch einschließlich Bohrungen und Entwicklungsarbeiten an Testgruben zur Entnahme von Großproben, die das Vorkommen beachtlicher Mengen Seifengold bestätigt haben.

Metallic Minerals hat jetzt auf ungefähr 6 Meilen ihres 26 Meilen umfassenden Landbesitzes in Australia Creek unter Abkommen über Produktionsabgaben und eine zusätzliche Meile ihrer Claims Dominion Creek ist ebenfalls unter einem Abkommen. Das Unternehmen hat Abgaben (Royalties) aus Abbautests erhalten, die in den Jahren 2017 und 2018 durchgeführt wurden und wird im Voraus jährliche Mindestabgaben auf den Liegenschaften erhalten, wenn auf diesen der volle kommerzielle Betrieb beginnt.

Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Liegenschaften im Goldbezirk Klondike. Australia Creek ist Teil des historischen Goldbezirks Klondike, in dem seit seiner Entdeckung über 20 Millionen Unzen Gold produziert wurden. Australia Creek und seine Terrassen werden jetzt vom Yukon Geological Survey als die östliche Fortsetzung des sehr produktiven Einzugsgebiets Indian River anerkannt, was das größte Abbaugebiet für Seifengold im Yukon ist. Der Abbau am Indian River begann Ende der 1970er-Jahre und es wurden dort bis 2015 über 40 % des gesamten Seifengoldes im Yukon abgebaut. Durch die Erweiterung der großen Tagebaubetriebe hat sich die Produktion am Indian River seit 2010 verdoppelt (1).

Trotz der ausgedehnten Bergbauaktivitäten in der Nähe wurde Australia Creek selbst in der Vergangenheit nie abgebaut aufgrund seiner Bedeutung als Wasserquelle und Stromquelle für den umfangreichen Goldabbau mittels Schwimmbagger, die in diesem Gebiet von der Yukon Consolidated Gold Company (YCGC) betrieben wurden. YCGC war in der Region Klondike zwischen den 1920er- und 1960er-Jahren tätig. Die Staudämme am Australia Creek wurden entfernt und nur die historischen Ausleitungskanäle blieben zurück. YCGC führte an der Mündung des Australia Creek begrenzte Explorations-Seilschlagbohrungen durch, aber keine weiteren Erkundungsarbeiten flussaufwärts. Im Mündungsbereich wird zurzeit aktiv abgebaut und Schneckenbohrungen am Lower Australia Creek lieferten Gehalte in den Schottern, die jenen aus anderen Bereichen des Indian River ähnlich sind. Erste Testgruben in den Jahren 2015 bis 2018 bestätigten das Vorkommen von Seifengold.

Fußnote (1): Yukon Geological Survey ("YGS") Yukon Placer Mining Industry Report 2010-2014 In den vergangenen fünf Monaten hat Metallic Explorationsarbeiten innerhalb des gesamten Einzugsgebietes Australia Creek durchgeführt, die ungefähr 22 Meilen an Seifengoldlizenzen in Claims umgewandelt haben, was den beachtlichen Grundbesitz des Unternehmens in dem Bezirk weiter aufbaut. Das Unternehmen erhielt einen "Yukon Mining Exploration Program Grant" (Fördergelder) für Exploration sowie alluviale Untersuchungen und begann mit einem Programm zur Charakterisierung des Potenzials für eine Seifengoldproduktion in weniger erkundeten Bereichen des Einzugsgebietes, das geophysikalische Untersuchungen des Bodenwiderstands, Schneckenbohrungen und die Entnahme von Großproben umfasste.

Metallic hat Anträge für eine alluviale Abbaugenehmigung im Melba Creek, einem nördlichen Einzugsgebiet des Australia Creek, gestellt sowie für weitere fünf Meilen des Einzugsgebietes Middle Australia Creek und einem weiteren drei Meilen langen Nebenfluss an der Südseite des Middle Australia Creek. Das Unternehmen führt zurzeit Gespräche mit weiteren erfahrenen Betreibern über zusätzliche Abkommen über Produktionsabgaben in diesen sehr aussichtsreichen Gebieten.

Greg Johnson, CEO und Chairman von Metallic Minerals, sagte: "Wir sind mit der Unterzeichnung der Abkommen über Produktionsabgaben auf zwei weiteren Blöcken unseres Grundbesitzes in Australia Creek sehr zufrieden. Das Einzugsgebiet Indian River ist einer der produktivsten Seifengoldproduzenten im Yukon und das Einzugsgebiet Australia Creek ist eines der einzigen großen Einzugsgebiete des Indian River, in dem im Goldbezirk Klondike praktisch nicht abgebaut wurde. Wir freuen uns, dass wir einen weiteren hochwertigen Betreiber für diese zwei Blöcke im Einzugsgebiet Lower Australia Creek gewinnen konnten. Metallic führt zurzeit Gespräche mit anderen potenziellen Betreibern für zusätzliche Abkommen über Produktionsabgaben auf weiteren Blöcken im großen Landpaket Australia Creek sowie auf unseren anderen Grundstücken. Das Unternehmen erhält laufend Abgabenzahlungen aus den Testarbeiten, während sich die Liegenschaften auf die volle Produktion zubewegen. Im Laufe der Zeit sehen wir die Möglichkeit zum Aufbau eines beachtlichen Goldproduktionsabgabengeschäfts im Goldbezirk Klondike. Dies konnte eine attraktive Geschäftsergänzung zu unserem Schwerpunkt sein, das im Yukon führende hochgradige Silberexplorationsunternehmen zu werden."

Über Metallic Minerals Corp. Metallic Minerals Corp. ist ein Explorationsunternehmen in der Wachstumsphase mit Fokus auf Erwerb und Entwicklung von hochgradigen Silber- und Goldlagerstätten im Yukon in wenig explorierten Regionen, die nachweislich erstklassige Assets hervorbringen. Unser Ziel ist es, durch eine disziplinierte, systematische Exploration Wert zu schaffen, wobei das Investitionsrisiko gering, und die Wahrscheinlichkeit für langfristigen Erfolg hochgehalten werden sollte. Unser Hauptprojekt Keno liegt im historischen Silberbezirk Keno Hill im Yukon (Kanada), einer Region, die in den vergangenen 100 Jahren über 200 Millionen Unzen hochgradiges Silber hervorgebracht hat und zurzeit eine der höchstgradigen Silberressourcen der Welt beherbergt. Das Projekt MacKay des Unternehmens nordöstlich von Keno Hill ist ein ehemaliger hochgradiger Silber-Gold-Produzent. Metallic Minerals stellt ebenfalls ein Portfolio an Gold-Royalties im historischen Goldbezirk Klondike zusammen. Metallic Minerals wird geführt von einem Team mit einem Track Record aus erfolgreicher Entdeckung und Exploration, einschließlich großer Entwicklungsprojekte, Genehmigungsverfahren und Projektfinanzierung.

Qualifizierte Person Scott Petsel, P.Geo, Vice President Exploration und ein Angestellter der Metallic Minerals Corp. ist gemäß National Instrument 43-101 eine qualifizierte Person. Herr Petsel hat die wissenschaftliche und technische Information in dieser Pressemitteilung geprüft und die Veröffentlichung genehmigt. Herr Petsel hat die Ergebnisse des Probennahmeprogramms geprüft und bestätigt, dass alle im Rahmen des Bohrprogramms verwendeten Verfahren, Protokolle und Methoden den Branchenstandards entsprechen.

