01.04.2018 - 12:58 Uhr Metallica heizte Wiener Stadthalle ein: “Do you want it heavy?”

Die Heavy Metal-Band Metallica wurde ihrem Ruf als unantastbare Live-Band auch in der Wiener Stadthalle gerecht. "Metallica gives you heavy", versprach Frontman James Hetfield. Das Publikum dankte mit viel Beifall. Den vollständigen Artikel auf vienna.at lesen. Zum Nachrichtenüberblick