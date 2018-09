Metasuche der 11880 Solutions AG bei Verbrauchern immer beliebter: werkenntdenBESTEN knackt Millionengrenze

11880 Solutions AG, DE0005118806

Essen, 3. September 2018 - Die 11880 Solutions AG hat mit werkenntdenBESTEN einen Volltreffer gelandet: Die vor 18 Monaten gestartete unabhängige Metasuchmaschine für Online-Bewertungen wird mittlerweile von durchschnittlich einer Million Verbraucher pro Monat genutzt. Die steigenden Nutzerzahlen belegen, dass Bewertungen im Internet einen immer höheren Stellenwert einnehmen. "Wer ein Restaurant, einen Handwerker oder Arzt sucht, liest sich in der Regel immer erst die Bewertungen zu den lokalen Anbietern durch. Unter werkenntdenBESTEN sammeln wir alle Online-Bewertungen und bieten für deutsche Unternehmen mittlerweile über 70 Millionen unter einer einzigen Adresse", sagt Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG. werkenntdenBESTEN.de bietet eine im deutschen Markt einzigartige Orientierung auf der Suche nach dem passenden lokalen Anbieter. Das Portal aggregiert Bewertungen und Sterne der über 50 wichtigsten Bewertungsseiten unter einer Adresse. Nicht nur Verbrauchern bietet werkenntdenBESTEN eine wertvolle Orientierungshilfe bei der Online-Suche, auch kleine und mittelständische Unternehmen haben mit dem 11880-Angebot die Möglichkeit eines effektiven Bewertungsmanagements für ihr Unternehmen und können direkt mit ihren Kunden in den Dialog gehen. "Wir haben mit unserer Bewertungssuchmaschine klar auf die Bedürfnisse kleiner und mittelständischer Unternehmen reagiert, das zeigt die steigende Nutzung. Ganz ohne Marketingmaßnahmen hat sich werkenntdenBESTEN schnell etabliert", so Christian Maar. Bis Ende des Geschäftsjahres 2018 rechnet die 11880 Solutions AG mit einer durchschnittlichen monatlichen Nutzung von rund 1,3 Millionen Verbrauchern. Eine werkenntdenBESTEN-App wird die Suche nach bewerteten Unternehmen ab Ende des Jahres noch einfacher machen. Kontakt: Anja Meyer 11880 Solutions AG Tel.: 089/ 8954-1188 Fax: 089/ 8954-1189 E-Mail: anja.meyer@11880.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: 11880 Solutions AG Schlagwort(e): Internet&Multimedia

