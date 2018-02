MGX Minerals bahnt Lithium-Joint Ventures in Chile an

Die kanadische MGX Minerals (WKN A12E3P / CSE XMG), die eine eigene Methode entwickelt hat, Lithium (und andere Metalle) aus Sole zu gewinnen, wartete in den letzten Wochen mit einer Flut von guten Nachrichten auf (Wir berichteten.) Die heute Früh veröffentlichte Meldung sticht dabei unserer Ansicht nach noch einmal positiv heraus.

Denn wie MGX bekannt gab, hat man gleich mit vier chilenischen Lithiumgesellschaften gemeinsame Tests der MGX-Technologie auf mehreren Salaren in ganz Chile vereinbart!



Die Projekte befinden sich in unterschiedlichen Entwicklungsphasen und sollen eine Basis für zukünftige Joint Venture-Standorte bilden, an denen die Lithiumgewinnungstechnologie von MGX – deren Vorteil ist vor allem die erhebliche Beschleunigung der Lithiumausbringung – eingesetzt werden könnte. Alle Proben aus den Testaktivitäten werden nach Calgary geschickt, wo sie in der Pilotanlage des Unternehmens untersucht werden.



Chile beherbergt rund 50% der weltweiten Lithiumvorkommen und liefert ca. ein Drittel der globalen Jahresproduktion. Kein Wunder also, dass dort die führenden Lithiumproduzenten der Welt zu finden sind, die einige der Salare mit den höchsten Lithiumgehalten weltweit ausbeuten. Chile ist Teil des so genannten Lithiumdreiecks, zu dem auch Argentinien und Bolivien gehören.



Zudem scheinen sich die politischen Gegebenheiten für die Bergbaubranche in Chile zu verbessern. Der neue designierte Bergbauminister hat öffentlich erklärt, dass er beabsichtige, die Minenindustrie des Landes zu reformieren, indem ein neuer Bergbauentwicklungsplan eingeführt wird, der Auslandsinvestitionen fördert.



Alles in Allem halten wir die Pläne von MGX für sehr vielversprechend, auch wenn noch keine weiteren Details dazu bekannt sind. Diese dürften aber sicher in den kommenden Wochen und Monaten folgen. Wir halten die Leser von GOLDINVEST.de auf dem Laufenden.



