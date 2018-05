MGX Minerals erweitert das Utah Petrolithium Projekt und erwirbt zusätzliche Öl- und Gaspachtverträge im Paradox Basin VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / 2. Mai 2018 / MGX Minerals Inc. "("MGX" oder das "Unternehmen") (CSE: XMG / OTCQB:

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / 2. Mai 2018 / MGX Minerals Inc. "("MGX" oder das "Unternehmen") (CSE: XMG / OTCQB: MGXMF / FSE: 1MG) freut sich, den Erwerb weiterer 3.455 Acres an Öl- und Gaspachtverträgen als Ergebnis einer erfolgreichen Ausschreibung bei einer kürzlich durchgeführten Auktion der State of Utah School and Institutional Trust Land Administration (SITLA) bekannt zu geben. Die Pachtverträge befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft zur 80.380 Acres großen Blueberry Unit ("Blueberry Unit") des Unternehmens und weisen ähnliche unterirdische geologische Formationen und Strukturen auf, die für die Ansammlung von Öl und Gas sowie Lithium-Sole-Lagerstätten günstig sind. Die neu erworbenen Pachtverträge befinden sich innerhalb des geplanten 3D-seismischen geophysikalischen Untersuchungsgebietes; die Untersuchungen sollen im August beginnen. Die Erhebung wird rund 9.000 Datenpunkte umfassen.

Die Blueberry Unit (Öl, Gas und Lithium) und Lisbon Valley Claims (Lithium) bestehen nun aus rund 115.000 Acres Öl- und Gaspachtverträge und 118.000 Acres weitgehend überlagerter und angrenzender Mineralienkonzessionen. Der Solegehalt im Ölfeld von Lissabon Valley wurde historisch mit 730 ppm Lithium (Superior Oil 88-21P) angegeben.

Das Projekt wird gleichzeitig nach Öl, Gas, Lithium und anderen Solemineralien untersucht, um Standorte zu finden, die sich für die Lithium- und Mineralgewinnungstechnologie des Unternehmens eignen. Insgesamt kontrolliert MGX über zwei Millionen Acres an Mineralkonzessionen und Genehmigungen die es erlauben, überlagerte salzhaltige Formationen in ganz Nordamerika zu bearbeiten.

Blueberry Unit

MGX erwirbt derzeit eine Arbeitsbeteiligung von 75% an dem Projekt, wobei die übrige Beteiligung primär vom ?Paradox-Partner? kontrolliert wird. Der Paradox-Partner wurde von MGX in Untervergabe als Betreiber des Projekts beauftragt. Das Projekt beherbergt geschätzte prospektive Ressourcen im Sinne des National Instrument (N.I.) 51-101 (die ?Schätzung?), die Rechte an Pachtgrundstücken und Lizenzgebühren im San Juan County, Utah, und im Miguel County, Colorado, umfassen. Die Schätzung wurde von der Firma Ryder Scott Company, L.P. (?Ryder Scott?), einem unabhängigen qualifizierten Reservenbewertungsunternehmen im Sinne des N.I. 51-101 - Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities (?NI 51-101?) - zum Stichtag 30. Juni 2017 erstellt. Die Schätzung erfolgte in Übereinstimmung mit den N.I. 51-101 und den in Kanada geltenden Bewertungsvorschriften für Öl und Gas.

geschätzte Bruttovolumina

Risikofreie prospektive (förderbare) Kohlenwasserstoffressourcen

MGX Minerals Incs´ Pachtbeteiligung in San Juan County, Utah, und San Miguel County, Colorado

Stand 30. Juni 2017