MHI für Aufnahme in vier ESG-Investitionsindizes von GPIF ausgewählt

Die Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI)(TOKYO:7011) wurde vom japanischen Government Pension Investment Fund (GPIF), einem der größten Pensionsfonds der Welt, in alle vier Indizes aufgenommen, die als Referenzen für ESG-Investitionen (Environmental, Social and Corporate Governance – Ökologie, Soziales und Corporate Governance) in den japanischen Unternehmenssektor verwendet werden. An der Aufnahme durch den GPIF ist die große Zustimmung zu ersehen, die die ESG-Initiativen der MHI Group erfahren hat: insbesondere deren Reaktionen auf Umweltthemen und soziale Probleme und Förderung der Corporate Governance.

Im Laufe der Jahre hat MHI proaktiv verschiedene Initiativen bei jedem Aspekt von ESG verfolgt, um eine nachhaltige soziale Entwicklung auf den Weg zu bringen: Dazu zählt die Reduzierung von Umweltbelastungen sowohl intern als auch an Kundenstandorten, die Förderung der Teilhabe von Frauen, die Realisierung sozialer Aktivitäten sowie die Stärkung der Corporate Governance und der Offenlegung von Daten. Diese Leistungen wurden mit der Aufnahme des Unternehmens in den Asia Pacific Index der Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) im September 2018 gewürdigt, einem der weltweit führenden Investitionsindizes für die ESG-Leistung. MHI wurde erstmals 2017 in den FTSE Blossom Japan Index von GPIF und den MSCI Japan Empowering Women Index aufgenommen. Im Jahr 2018 wurde dies nun auch durch die Aufnahme in den MSCI Japan ESG Select Leaders Index und den S&P/JPX Carbon Efficient Index ergänzt. Damit ist MHI Teil aller vier ESG-Indizes von GPIF.

Die MHI Group wird auch künftig durch kontinuierliche Innovationen und branchenführende Produkte und Technologien zu einer sichereren, nachhaltigeren Zukunft für unseren Planeten und alle seine Bewohner beitragen.

Über die Mitsubishi Heavy Industries Group

Die Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) hat ihren Hauptsitz in Tokio. Sie ist einer der weltweit führenden Industriebetriebe, beschäftigt gruppenweit 80.000 Mitarbeiter und kann jährliche konsolidierte Umsätze in Höhe von etwa 38 Milliarden US-Dollar verzeichnen. Seit mehr als 130 Jahren wandelt das Unternehmen große Ideen in innovative und integrierte Lösungen um, mit denen die Welt weitergebracht werden kann. MHI verfügt über ein einzigartiges Geschäftsportfolio, das Land, Wasser, Luft und sogar den Weltraum umfasst. Die MHI Group liefert innovative und integrierte Lösungen für eine große Bandbreite von Branchen, von kommerzieller Luftfahrt und Transportwesen, Kraftwerken und Gasturbinen über Maschinen und Infrastruktur bis hin zu integrierten Systemen für Verteidigung und Weltraum.

