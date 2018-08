MHI-MME führt neues Modell kleiner, leichtgewichtiger Hochleistungsturbolader für Dieselmotoren ein

Mitsubishi Heavy Industries Marine Machinery & Equipment Co., Ltd. (MHI-MME), ein Unternehmen der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI)(TOKIO:7011), hat neue Modelle seines MET-Turboladers für Dieselmotoren entwickelt. Die MET-MBII Axial-Turbolader-Serie, die hauptsächlich für Zweitaktmotoren gedacht ist, ist kleiner und leichter als die aktuelle MET-MB-Serie und bietet 16 % mehr Luftleistung. Die MET-ER Radial-Turbolader für Viertaktmotoren sind kompakter und verfügen über weniger Bauteile für eine leichtere Wartung.

MET-MBII Axial-flow Turbocharger (Photo: Business Wire)

Axial-Turbolader werden vorwiegend für große Zweitakt-Dieselmotoren von Schiffsantrieben verwendet. Die MET-MBII-Serie wurde kleiner gestaltet, um den Anschaffungspreis, Gewicht und Wartungskosten zu reduzieren, wobei sie weiterhin die gleiche Leistung wie die MET-MB-Serie, für die insgesamt 2.000 Einheiten hergestellt wurden, erbringt. Darüber hinaus zeichnet sie sich durch hohe Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit aus.

Radial-Turbolader werden hauptsächlich für Viertaktmotoren für die Meeres- und Landnutzung eingesetzt. Die MET-ER-Serie ist leistungsstärker und kompakter als die Radial-Turbolader der MET-SR-Serie, deren Produktion sich 2018 bislang auf insgesamt 15.000 Einheiten belief. Beim Vergleich von Systemen mit einer Leistung von 1.000 kW erweist sich der neue MET16ER aufgrund der besseren Luftleistung als etwa 40 % kleiner als der aktuelle MET18SRC. Ebenfalls lässt er sich aufgrund 30 % weniger Bauteile leichter warten, was niedrigere Anschaffungskosten ermöglicht sowie die Umweltleistung, wirtschaftliche Effizienz und Funktionalität verbessert.

MHI-MME wird die neuen MET-Turboladermodelle auf der SMM 2018, die weltweit führende Handelsmesse der maritimen Industrie, die ab dem 4. September für vier Tage in Hamburg, Deutschland, stattfindet, in Virtual Reality- (VR-) und Mixed Reality- (MR-)Präsentationen vorstellen. Die Ausstellung wird die hohen Standards der neuen Modelle betonen, einschließlich ihrer Druckübersetzung, kleineren Größe und geringeren Kosten, deren Erfüllung vom Markt vorgeschrieben ist, um den strikten Regulierungen für Abgase von Wasserfahrzeugen zu entsprechen und Schiffsmotoren effizienter zu gestalten.

MHI-MME wurde im Oktober 2013 als ein Gruppenunternehmen von MHI gegründet, das durch Spaltungen und Konsolidierung von Konzerngeschäften umgestaltet wurde und einen neuen Namen erhielt. MHI-MME bereichert die internationale maritime Industrie durch den Vertrieb und die Lizenzierung einer breiten Palette maritimer Maschinen, einschließlich MET-Turboladern, Schiffskesseln und Turbinen, Ruderanlagen, Flossenstabilisatoren, Propellern, Bordkranen und Bordmaschinen.

Zukünftig möchte MHI-MME einen größeren Anteil am Weltmarkt für MET-Turbolader gewinnen. Hierfür wird das Unternehmen weiterhin um eine verbesserte Effizienz sowie geringere Größe und Gewicht seiner Produkte bemüht sein und ein globales Produktions- und Vertriebsnetzwerk mit zusätzlichem Fokus auf erweiterter Lizenzierung aufbauen.

