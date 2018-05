MHI Thermal Systems erhält Zertifizierung für Automotive SPICE Ver. 3

MHI Thermal Systems, Ltd. (MTH), ein Unternehmen der Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) (TOKYO:7011), hat für seinen Elektrokompressor für Fahrzeugklimaanlagen die Zertifizierung nach Version 3 (Level 3) von Automotive SPICE (Software Process Improvement and Capability dEtermination), den von europäischen Automobilherstellern gemeinsam formulierten Industriestandards für den Softwareentwicklungsprozess im Fahrzeug (Fertigfahrzeuge), erhalten. Die Zertifizierung wurde von DNV GL, einer unabhängigen Zertifizierungsstelle mit Sitz in Norwegen, durchgeführt und wird die Wettbewerbsfähigkeit von MTH in Europa und auf dem Weltmarkt verbessern.

Electric Compressor for Automotive Air Conditioners (Photo: Business Wire)

Die Zertifizierung für Automotive SPICE Ver. 3 überprüft die Einhaltung der Stufe 3 für 17 Prozesse, einschließlich Projektmanagement, Software-Anforderungsanalyse, Software-Architekturdesign, Software-Integrations- und Integrationstests, Software-Kompetenz-Tests und Qualitätssicherung.

MHI Thermal Systems fusionierte mit MHI Automotive Thermal Systems, Co., Ltd., (MCCJ), einem Spezialisten für Fahrzeugklimaanlagen, mit Wirkung zum 1. Januar 2018. Die Konsolidierung von Technologien und Geschäftsressourcen hat den Geschäftsumfang erweitert und die Effizienz gesteigert, und das Unternehmen hat seine globale Wettbewerbsfähigkeit gestärkt. Diese Zertifizierung ist ein Spiegelbild dieser Maßnahmen, und MTH wird in Zukunft seine objektiv verifizierten Möglichkeiten zur Entwicklung fortschrittlicher Technologien nutzen, um die Automobilhersteller anzusprechen, für welche die Automotive SPICE Ver. 3-Zertifizierung eine wesentliche Voraussetzung bei einem Zulieferer ist, und die Nachfrage in Japan und in Übersee nach immer anspruchsvolleren elektronischen Steuerungstechnologien für Fahrzeugklimaanlagen aufdecken.

