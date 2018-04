mic AG: Tochtergesellschaft Smarteag AG bringt IQ Sensing Ltd. im 3. Quartal 2018 an die australische Börse ASX

mic AG, DE000A0KF6S5

München, 09. April 2018 - Die Smarteag AG, eine 100%ige Tochtergesellschaft der mic AG, wird ihre künftige australische Beteiligung IQ Sensing Ltd. (IQS) voraussichtlich noch im dritten Quartal 2018 an die australische Börse ASX bringen. Die erste Finanzierungsrunde vor dem Börsengang hat den notwendigen Betrag zum Start des Börsengangs überschritten. Mit Unterstützung der Smarteag AG wurde die australische Gesellschaft IQ Sensing Ltd. in einer Pre-IPO-Runde von australischen, asiatischen und europäischen Investoren finanziert. Mit der Börsennotierung wird die IQS von der Smarteag AG die Anteile an den Smarteag-Tochtergesellschaften fibrisTerre Systems GmbH und PiMON GmbH gegen einen Barkaufpreis und Ausgabe von Aktien erwerben. Die IQ Sensing Ltd. konnte durch die hohe Investorennachfrage in kurzer Zeit einen Pre-IPO-Erlös von deutlich über 350.000 AU$ erzielen, weitere 350.000 AU$ könnten noch bis zum Start des IPOs finanziert werden. Im Rahmen des IPOs, der für das dritte Quartal 2018 geplant ist, wird ein Emissionserlös von 5 bis 6 Mio. AU$ (rund 3 bis 4 Mio. EUR) durch die Ausgabe von bis zu 30 Mio. Aktien der künftigen australischen Tochter angestrebt. Der für den IPO notwendige Börsenprospekt ist bereits in Arbeit und ist aktuell vor Einreichung an die australische Börsenaufsicht.

Die Details für den beabsichtigten Börsengang und den Erwerb der Gesellschaften stehen weitgehend fest. Nach Abzug des Barkaufpreises und der Kosten des Börsengangs stehen der IQS die Erlöse aus dem Börsengang zur Verfügung, um das Geschäft der Smarteag-Tochtergesellschaften weltweit auszubauen. fibrisTerre und PiMON sind auf dem Gebiet der Verteilten Glasfasersensorik tätig. Ihre selbst entwickelten und weltweit vertriebenen Produkte ermöglichen die Überwachung von großen Bauwerken und Infrastrukturen zur Steigerung von Effizienz und Sicherheit.

Kontakt mic AG: Andreas Empl Vorstand Luise-Ullrich-Str. 14 D-80636 München Tel: +49 89 244192 200 Fax: +49 -89 244192 230 info@mic-ag.eu www.mic-ag.eu ISIN: DE000A0KF6S5 | WKN: A0KF6S | Symbol: M3B

Haftungsausschluss: Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements der mic AG und beinhalten bekannte sowie unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächliche Faktenlage, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthalten ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den darin beschriebenen abweichen aufgrund von, unter anderem, Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung insbesondere betreffend das steuerrechtliche Umfeld, die mic AG betreffen, oder durch andere Faktoren. Die mic AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

09.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: mic AG Luise-Ullrich-Str. 14 80636 München

Deutschland Telefon: +49 89 244192 200 Fax: +49 89 244192 230 E-Mail: info@mic-ag.eu Internet: www.mic-ag.eu ISIN: DE000A0KF6S5 WKN: A0KF6S Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service

672363 09.04.2018 CET/CEST