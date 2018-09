Michael Tracy springt für seinen Vater Brian Tracy ein / US-Trainerlegende wird am 4. Oktober von seinem Sohn vertreten - eine mehr als gute Alternative - neues Basic-Ticket für nur 99,- Euro

Düsseldorf - - Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - Die US-amerikanische Trainerlegende Brian Tracy wird derzeit in einem Krankenhaus wegen einer schwerwiegenden Infektion an der Hüfte medizinisch betreut. Die bevorstehende Operation duldet keinen Aufschub. Betroffen von ...

Düsseldorf -

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -

Die US-amerikanische Trainerlegende Brian Tracy wird derzeit in einem Krankenhaus wegen einer schwerwiegenden Infektion an der Hüfte medizinisch betreut. Die bevorstehende Operation duldet keinen Aufschub. Betroffen von dieser Entwicklung ist auch die Veranstaltung "High Performance Selling & Leadership" am 4. Oktober in Düsseldorf, wie die Veranstalter Aleksei und Anastasia Bluhmberg von Business Progress mitteilen. Statt Brian Tracy wird nun sein Sohn Michael Tracy sprechen und den Part seines Vaters übernehmen. Außerdem gibt es für alle, die schon ein Ticket gekauft haben, viele attraktive Zusatzleistungen und Upgrades. Wer sich noch nicht entschieden hat, bekommt ab sofort die Möglichkeit, ein Basic-Ticket für 99,- Euro zu erwerben.

"Wir haben eine mehr als gute Alternative geschaffen", machen die Veranstalter deutlich. Michael Tracy kennt alle Inhalte seines Vaters, ist mit seinem Programm bestens vertraut und steht selbst seit 15 Jahren als Redner auf der Bühne. Inhaltlich wird nicht weniger, sondern mehr geboten", so Aleksei und Anastasia Bluhmberg. Dennoch sei natürlich die Enttäuschung groß. "Brian ist eine Legende. Wir hoffen, dass wir ihn nach seiner Genesung noch einmal für eine Veranstaltung gewinnen können."

Attraktive Zusatzleistungen

Wer schon ein Ticket für die Veranstaltung "High Performance Selling & Leadership" erworben hat, bekommt jetzt zahlreiche Zusatzvorteile. "Es lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein. Die Veranstaltung wird auch so ein Feuerwerk brillanter Business-Ideen. Wir werden jedes schon gekaufte Ticket aufwerten", so das Versprechen. So bekommt jeder Teilnehmer jetzt Brian Tracys Videokurs "Power of Personal Achievement" im Wert von 3997,- US-Dollar geschenkt. Zusätzlich gibt es einen 50-Prozent-Gutschein für ein persönliches Intensivtraining mit Brian Tracy. Jeder, der ein Standardticket erworben hat, bekommt zusätzlich ein Ticket-Upgrade für einen Sitzplatz mit Tisch. Und wer ein VIP-Ticket gekauft hat, hat im Rahmen der Veranstaltung die Gelegenheit zu einem kurzen persönlichen Gespräch mit Brian Tracy über einen Live-Stream. "Unser Ziel ist, die Absage von Brian Tracy für unsere Teilnehmer mehr als nur zu kompensieren. Wir möchten alles möglich machen, damit der Tag ein Erfolg wird und alle begeistert und voller Wissen, Inspiration und Motivation nach Hause gehen", so das Ehepaar Bluhmberg. Teilzunehmen lohne sich - vielleicht sogar jetzt noch mehr.

Sonderkonditionen für Studierende und neue Basic-Tickets

Um auch Studierenden, den Managern und Führungskräften von morgen, die Teilnahme zu ermöglichen, wird diesen ein Rabatt von 50 Prozent in allen Ticketkategorien gewährt. "Wir möchten, dass auch Nachwuchsführungskräfte und Menschen, die noch nicht im Business sind, von dieser Veranstaltung profitieren können", so die Veranstalter. Unter www.businessprogress.eu/student können Studierende ihren Studentenausweis hochladen und sich den Rabatt sichern.

Alle anderen, die Brian Tracy, Hermann Scherer und andere Star-Redner erleben möchten, bekommen weitere Informationen und Tickets unter www.businessprogress.eu. Der Ticketverkauf geht auch unter den geänderten Vorzeichen weiter. Neu: Es gibt eine weitere Ticket-Kategorie "Basic", die es bislang Unentschlossenen erlaubt, für nur 99,- Euro an dem Event teilzunehmen. Die Veranstaltung am 4. Oktober beginnt morgens um 9.00 Uhr und endet um 19.00 Uhr. Veranstaltungsort ist das Maritim Congress Center in Düsseldorf. Erwartet werden rund 600 Unternehmer und Entscheider aus der Wirtschaft. Partner der Veranstaltung sind unter anderem der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft (BVMW) und die XING-Regionalgruppe Köln.

Hintergrund

Business Progress ist eine Marke der Bluhmberg Corporation GmbH und verspricht ein einzigartiges Konzept an exklusiven Foren, Seminaren und Premium-Events mit international bekannten und renommierten Top-Speakern, erfolgreichen Spitzen-Managern und Unternehmern aus dem In- und Ausland sowie Wissenschaftlern, Künstlern, Sportlern, Politkern, Innovatoren und erfahrenen Experten aus der ganzen Welt. Business Progress hat den Anspruch, die inspirierendsten Veranstaltungen auf internationaler Ebene zu kreieren und sich in Sachen Qualität, Bühnenperformance und Weiterbildungskonzeption von allen anderen bestehenden Formaten zu unterscheiden. Das Ziel ist dabei die Vermittlung von hochinformativen Business-Inhalten und neuen Perspektiven für Unternehmen jeder Größe aus unterschiedlichen Branchen.

Weitere Informationen unter www.businessprogress.eu

OTS: Business Progress newsroom: http://www.presseportal.de/nr/131769 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_131769.rss2

Pressekontakt: Business Progress c/o Bluhmberg Corporation GmbH Helmholtzstr. 2-9 10587 Berlin Mail: info@businessprogress.eu Tel: +49 30 609860575

Für redaktionelle Rückfragen wenden Sie sich bitte an unseren Pressesprecher Falk S. Al-Omary unter post@al-omary.de oder der Rufnummer +49 171 2023223.