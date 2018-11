30.11.2018 - 03:37 Uhr Micro Interventional Devices, Inc. kündigt weitere erfolgreiche Aufnahmen von Patienten in die STTAR-Studie an

Drei weitere Patienten mit der perkutanen 12F MIA-Technologie (minimal-invasive Annuloplastik) behandelt NEWTOWN, Pennsylvania, 30. November 2018 /PRNewswire/ -- Micro Interventional Devices, Inc. (MID) kündigte an, dass weiterhin Patienten in die in Europa durchgeführte Studie STTAR (Study of Transcatheter Tricuspid Annular Repair) aufgenommen werden. Die MIA-Technologie (minimal-invasive Den vollständigen Artikel auf wallstreet-online.de lesen. Zum Nachrichtenüberblick