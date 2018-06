Microsoft gibt 2018 Partner of the Year Gewinner und Finalisten bekannt

Partner gewürdigt für hervorragende Lösungen auf Basis der Microsoft-Technologie Redmond, Washington - Microsoft Corp. gab am Donnerstag die Gewinner und Finalisten der "Microsoft Partner of the Year Awards" bekannt. Mit dieser Auszeichnung werden jedes Jahr die top Partner ...

Partner gewürdigt für hervorragende Lösungen auf Basis der Microsoft-Technologie

Redmond, Washington - Microsoft Corp. gab am Donnerstag die Gewinner und Finalisten der "Microsoft Partner of the Year Awards" bekannt. Mit dieser Auszeichnung werden jedes Jahr die top Partner von Microsoft gewürdigt, die Exzellenz in Innovation und Implementation von Kundenlösungen auf Basis der Microsoft Technologie beweisen. Die Gewinner und Finalisten der Auszeichnung aus aller Welt werden bei der Microsoft Inspire (https://partner.microsoft.com/en-us/inspire) vom 15. bis 17. Juli in Las Vegas, Nevada geehrt.

Dieses Jahr würdigte Microsoft seine Partner in 39 Kategorien und feierte alle Lösungsbereiche, Branchen und vieles mehr. Die Finalisten und Gewinner der Auszeichnung wurden aus mehr als 2.600 Nominierungen aus 115 verschiedenen Ländern weltweit gewählt, basierend auf ihrem Kundenengagement, dem Einfluss ihrer Lösung auf den Markt und ihrer beispielhaften Nutzung von Microsoft-Technologien.

"Es ist eine Ehre, die Gewinner und Finalisten des 2018 Partner of the Year Award zu würdigen, die die besten und zukunftsorientiertesten Innovatoren in unserem Partnernetzwerk sind", so Gavriella Schuster, Corporate Vice President, One Commercial Partner, Microsoft. "Diese Unternehmen begegnen komplexen unternehmerischen Herausforderungen mit innovativen Lösungen und bieten ihren Kunden Möglichkeiten für einen digitalen Wandel. Ich gratuliere jedem Gewinner und Finalisten." Schuster hat den Gewinnern und Finalisten auch in einem Blog-Post auf der Microsoft Partner Website (https://blogs.partner.microsoft.com/mpn/microsoft-2018-partn er-of-the-year-awards) gratuliert.

Kategorien, Gewinner und Finalisten sind untenstehend aufgeführt. Eine komplette Liste einschließlich der Microsoft Country Partner of the Year Award Gewinner 2018 gibt es unter https://partner.microsoft.com/en-us/inspire/awards.

Alliance Global Commercial ISV Partner of the Year

- Gewinner: AT&T

Alliance SI Partner of the Year

- Gewinner: Accenture/Avanade

Application-Innovation Partner of the Year

- Gewinner: Larsen & Toubro Infotech - Finalist: Datacom - Finalist: Neal Analytics

Künstliche Intelligenz Partner of the Year

- Gewinner: Insight - Finalist: KPMG Consulting Co. Ltd. - Finalist: eSmart Systems - Finalist: RedPoint Global Inc.

Azure Compete Partner of the Year

- Gewinner: GTPLUS - Finalist: Wragby Business Solutions and Technologies Ltd. - Finalist: Convergent Computing (CCO) - Finalist: Infront Consulting Group

Big Data Analytics Partner of the Year

- Gewinner: Cognizant Technology Solutions - Finalist: WIPRO - Finalist: BlueGranite Inc. - Finalist: Neudesic

Kundenerlebnis Partner of the Year

- Gewinner: Content and Code - Finalist: Quadrasystems.net India Private Ltd. - Finalist: Insight - Finalist: Qorus Software

Data-Estate-Modernisierung Partner of the Year

- Gewinner: pmOne AG - Finalist: Northdoor plc - Finalist: Cognizant Technology Solutions - Finalist: Datometry

Datencenter-Transformation Partner of the Year

- Gewinner: Ensono - Finalist: 10th Magnitude - Finalist: Hanu Software Inc. - Finalist: Rackspace

DevOps Partner of the Year

- Gewinner: Xpirit Netherlands - Finalist: Canarys Automations Private Ltd. - Finalist: InCycle Software - Finalist: Nebbia Technology

Dynamics 365 for Field Service Partner of the Year

- Gewinner: Velrada - Finalist: eCraft Oy Ab - Finalist: Hitachi Solutions Ltd. - Finalist: DXC Eclipse

Dynamics 365 for Talent Partner of the Year

- Gewinner: SAGlobal - Finalist: eBECS

Dynamics Customer Service Partner of the Year

- Gewinner: eBECS - Finalist: Fusion5 - Finalist: Accenture/Avanade - Finalist: PowerObjects, an HCL Technologies company

Dynamics for Finance and Operations Partner of the Year

- Gewinner: Accenture/Avanade - Finalist: Infosys Ltd. - Finalist: AKA Enterprise Solutions (Formerly InterDyn AKA) - Finalist: Hitachi Solutions

Dynamics Sales Partner of the Year

- Gewinner: NuSoft - Finalist: Cognizant Technologies - Finalist: KORUS Consulting - Finalist: Ecuity Edge

Bildung Partner of the Year

- Gewinner: Campus Management - Finalist: ITWORX Education - Finalist: BrightBytes

Finanzdienstleistungen Partner of the Year

- Gewinner: Vector Risk - Finalist: V.R.P. Veri Raporlama Programlama Bilisim Yazilim ve Danismanlik Hizmetleri Ticaret A.S. - Finalist: Finastra - Finalist: Insight

Regierung Partner of the Year

- Gewinner: Axon Enterprises Inc. - Finalist: Black Marble - Finalist: Pythagoras Communications Ltd. - Finalist: EY

Gesundheit Partner of the Year

- Gewinner: Solidsoft Reply - Finalist: KPMG LLP - Finalist: DXC Eclipse - Finalist: KenSci

Indirect Provider Partner of the Year

- Gewinner: Tech Data - Finalist: Westcoast Ltd. - Finalist: Ingram Micro

Intelligente Kommunikation Partner of the Year

- Gewinner: Sada Systems - Finalist: Communicativ - Finalist: bluesource - Finalist: Modality Systems Ltd.

Internet der Dinge Partner of the Year

- Gewinner: Crestron Electronics - Finalist: Energisme - Finalist: Fathym Inc. - Finalist: Marquam

Learning Partner of the Year

- Gewinner: Digicomp Academy AG - Finalist: Institute for Information Industry

Produktion Partner of the Year

- Gewinner: ICONICS - Finalist: ABB Group - Finalist: Icertis Inc. - Finalist: PROS Inc.

Medien & Kommunikation Partner of the Year

- Gewinner: Advvy - Finalist: NV Interactive - Finalist: Avid - Finalist: Hewlett-Packard Enterprise LLC

Microsoft CityNext Partner of the Year

- Gewinner: Bentley Systems - Finalist: Meemim Inc. - Finalist: Black Marble - Finalist: Cubic Transportation Systems

Moderner Desktop (ehemals Powered Device) of the Year

- Gewinner: Insight - Finalist: AMTRA Solutions - Finalist: Dell - Finalist: DXC

Moderner Arbeitsplatz Transformation Partner of the Year

- Gewinner: Dimension Data - Finalist: Logicalis - Finalist: Sulava Oy - Finalist: 10th Magnitude - Finalist: Nordcloud - Finalist: 4ward - Finalist: SNP Technologies Inc.

Open Source Data & KI Partner of the Year

- Gewinner: Cloudera - Finalist: PT Mitra Integrasi Informatika - Finalist: KORUS Consulting - Finalist: Application Consulting Training Solutions

Partner für sozialen Einfluss Partner of the Year

- Gewinner: ProServeIT Corp. - Finalist: Alianza Corp. - Finalist: New Signature

Partner-Verkäufer Exzellenz in Technologie, Sales und/oder Licensing Partner of the Year

- Gewinner: Erik Moll, COMPAREX Canada - Finalist: Michael Jonsson, Avanade - Finalist: Andrew Mackay, Teambase - Finalist: Mark Pierce, New Signature

Plattform Partner of the Year

- Gewinner: Provance - Finalist: Anywhere.24 GmbH - Finalist: Joint Submission: PROS Inc., Icertis and VeriPark - Finalist: SAGlobal

Power BI Partner of the Year

- Gewinner: Slalom - Finalist: Truenorth Corp. - Finalist: IT-Logix AG - Finalist: Teambase

Projekt-und Portfolio-Management Partner of the Year

- Gewinner: CPS - Finalist: Prosperi - Finalist: Projectum - Finalist: Sensei Project Solutions

Einzelhandel Partner of the Year

- Gewinner: Teambase - Finalist: Blue Yonder GmbH - Finalist: Synerise S.A. - Finalist: Tallan Inc.

SAP on Azure Partner of the Year

- Gewinner: Accenture/Avanade - Finalist: Infosys Ltd. - Finalist: CoreToEdge - Finalist: Brillio

Security und Compliance Partner of the Year

- Gewinner: Oxford Computer Group - UK - Finalist: NELITE - Finalist: Joint Submission: Mavim B.V. & Motion10 - Finalist: Planet Technologies

Teamwork Partner of the Year

- Gewinner: Adopt & Embrace - Finalist: Quadrasystems.net India Private Ltd. - Finalist: Rapid Circle - Finalist: Content and Code

Informationen zu Microsoft Inspire

Microsoft Inspire bietet dem Microsoft Partnernetzwerk Zugang zu Schlüsselstrategien in Marketing und Business, zu Beratung und zu Informationen in Bezug auf spezielle Kundenlösungen, die entwickelt wurden, um Partnern zum Erfolg auf dem Markt zu verhelfen. Microsoft Inspire bietet informatives Training in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Services und Technologie und ist die ideale Veranstaltung für Partner, um wertvolles Wissen von ihren Kollegen und von Microsoft zu sammeln. Weitere Informationen finden Sie unter https://partner.microsoft.com/en-us/inspire.

Informationen zu Microsoft

Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) ermöglicht digitalen Wandel für das Zeitalter der intelligenten Wolke und des intelligenten Edge. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, jedem Menschen und jeder Organisation auf der Welt die Möglichkeit zu geben, mehr zu erreichen.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/702901/Microsoft_2018_Par tner_of_the_Year_Awards.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/24227/microsoft_corp_logo2 26_9217jpg.jpg

OTS: Microsoft Corp. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6641 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6641.rss2

Pressekontakt: Microsoft Media Relations WE Communications (425) 638-7777 rrt@we-worldwide.com

Hinweis an Redakteure: Für mehr Informationen zu News über und Meinungen von Microsoft besuchen Sie das Microsoft News Center at http://news.microsoft.com. Links zu Internetseiten Telefonnummern und Titel waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt aber haben sich möglicherweise in der Zwischenzeit geändert. Für zusätzliche Unterstützung können Journalisten und Analysten das Microsoft Rapid Response Team oder andere zuständige Ansprechpartner kontaktieren die unter http://news.microsoft.com/microsoft-public-relations-contacts aufgeführt sind.