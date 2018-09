Milliardär Würth: Handwerker werden mehr verdienen als Mediziner

Milliardär Reinhold Würth rät jungen Menschen zu einer Karriere im Handwerk statt eines Studiums.

Kluge Handwerker könnten mehr verdienen als Mediziner, sagte er "Bild am Sonntag". "Von einer Million Handwerksbetrieben brauchen 300.000 einen Nachfolger. Ein junger Mensch, der Spaß an Erfolgen und Siegen hat, kann heute recht leicht einen Betrieb übernehmen", so Würth.

Eine gut geführte Firma im Baugewerbe, im Metall- oder Maschinenbau werfe mit zehn bis 20 Mitarbeitern gut und gern eine Betriebsrendite zwischen 100.000 und 200.000 Euro pro Jahr vor Steuern ab. "Dagegen ist ein Mediziner oft 30 Jahre alt, bis er Assistenzarzt mit relativ bescheidenem Gehalt ist."

